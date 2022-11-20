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Türkiye
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İşçi servisi alev alev yandı

2022-11-20 07:22:11
İşçi servisi alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu’da park halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

#1
Foto - İşçi servisi alev alev yandı

Olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

#2
Foto - İşçi servisi alev alev yandı

Yanan minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi yaptığını ifade eden Yıldıray Sızlayar, “Yangını görüp hemen söndürme tüpüne sarıldım ve yangına müdahale ettim.

#3
Foto - İşçi servisi alev alev yandı

Bu sırada da arkadaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri de sağ olsunlar büyümeden söndürdü” diye konuştu.

#4
Foto - İşçi servisi alev alev yandı

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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