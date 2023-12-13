İş yerini müzeye çevirdi

Elektronik aletleri de farklı ustalardan destek alarak bakımını yapıyoruz. Buradaki tüm objeler kullanılır durumda. Allah nasip ederse çocuklara ve neslimize müze gibi bırakmaya çalışıyorum. En büyük temennim Ülkemizde bu tür eserlerin sergilendiği bir Osmanlı müzesinin açılması” ifadelerini kullandı. Her gün iş yerine geldiğinde ürünleri tek tek inceleyen İşbilir, günlük ürünlerin de tozunu almayı ihmal etmiyor.