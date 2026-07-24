Türkiye'nin mobilya devi bir anda satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Son dönemde yaptığı satın almalarla adını duyuran Re-Pei, listeye bir yeni marka daha ekliyor. Portföy yönetimi şirketi Re-Pei, Türkiye’nin en büyük mobilya ve ev eşyası şirketlerinden Vivense’i satın alıyor. 2013’te Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, böylece üçüncü kez el değiştirmiş oluyor.