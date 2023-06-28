İş bulamayanlara “Onu yap” denirdi, şimdi kıymete bindi! Aylık 40 bin TL’yi trink diye veriyorlar, yine de o iş için adam bulamıyorlar

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç da şunları söyledi: “Küçükbaş yetiştiriciliğinde çoban sorunu son beş yılın en birincil sorunu olmuştur. Bu sorunun aynı zamanda büyükbaş ve kanatlı sektöründe de var. Küçükbaş kısmına gelirsek, bu şartlarda bizim artık yerli çoban bulma imkanımız yoktur. Bundan dolayıdır ki, şu an sektörde yüzde 80 yabancı çoban çalıştırılmaktadır. Bugün bir çobanın işletmeye aylık 20 bin TL üzerinde maliyeti vardır. Korkarım ki, bu maliyetin buralarda kalmayacağı, daha da artacağı, 30 bin TL’ye kadar gideceği öngörülmektedir. Çok daha pahalı fiyatlarla et tüketmek zorunda kalacağız.”