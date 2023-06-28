2023-06-28 14:04:11 İş bulamayanlara “Onu yap” denirdi, şimdi kıymete bindi! Aylık 40 bin TL’yi trink diye veriyorlar, yine de o iş için adam bulamıyorlar
Türkiye'de çoban bulmak son 5 yıl içerisinde büyük sıkıntı haline geldi. Batman'da yayla çobanı için aylık 40 bin lira verilmesine rağmen çoban bulunamıyor. Çobanlık şu sırlara kıymete bindi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. İnternet sitelerinde onlarca, “Çoban arıyorum” ilanı bulunuyor. Batman Göçerler Derneği Başkanı Mehmet Emin Çelik yayla çobanına bölgede aylık 40 bin TL ödendiğini ama yine de çoban bulmakta zorluk yaşadıklarını söylüyor. Çoban bulunamaması, Türkiye’de hayvancılık yapılan neredeyse tüm bölgelerde, en büyük sıkıntı haline geldi. Türk çobanı geçtiklerini, yabancı çoban bile bulmadıklarını söyleyen sürü sahipleri, hayvancılığının bitmesinden endişeli.