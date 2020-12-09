2020-12-09 08:36:27 Irkçı hakem Coltescu'dan rezil savunma! Korkunç gerçek ortaya çıktı: İntihar...
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı yaşandı. 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri, dünyayı ayağa kaldırdı. Irkçı hakemin rezil savunması ortaya çıktı. Coltescu'nun geçmişte de adı birçok skandala karıştı. Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.