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Spor
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Irkçı hakem Coltescu'dan rezil savunma! Korkunç gerçek ortaya çıktı: İntihar...

2020-12-09 08:36:27
Irkçı hakem Coltescu'dan rezil savunma! Korkunç gerçek ortaya çıktı: İntihar...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta ırkçılık skandalı yaşandı. 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri, dünyayı ayağa kaldırdı. Irkçı hakemin rezil savunması ortaya çıktı. Coltescu'nun geçmişte de adı birçok skandala karıştı. Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

#1
Foto - Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

#2
Foto - Mbappe, Başakşehir'li futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için

Mbappe, Başakşehir'li futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

#3
Foto - Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." diye konuştu.

#4
Foto - MAÇ BUGÜNE ERTELENDİ - İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, otele döndü. Dünyayı ayağa kaldıran ırkçılık skandalının ardından yarım kalan PSG-Başakşehir maçı bugüne ertelendi.

MAÇ BUGÜNE ERTELENDİ - İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, otele döndü. Dünyayı ayağa kaldıran ırkçılık skandalının ardından yarım kalan PSG-Başakşehir maçı bugüne ertelendi.

#5
Foto - YENİ HAKEM BELLİ OLDU- UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün saat 20.55'te kaldığı yerden devam edecek olan maçta Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak.

YENİ HAKEM BELLİ OLDU- UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün saat 20.55'te kaldığı yerden devam edecek olan maçta Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak.

#6
Foto - REZİL SAVUNMA! - 4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada

REZİL SAVUNMA! - 4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi. Tüm dünyanın tepkisini çeken Coltescu'nun daha önceki skandalları ortaya çıktı.

#7
Foto - Irkçı söylemlerde bulunan Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti:

Irkçı söylemlerde bulunan Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti: "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük. Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. O süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

#8
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"KATİL BİR HAKEM İSTİYORSANIZ ONU ALABİLİRSİNİZ!" - Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul-Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"

#9
Foto - 'SAHADAKİ OYUNCULARA KÜFRETTİ' - CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında:

'SAHADAKİ OYUNCULARA KÜFRETTİ' - CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!

#10
Foto - İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞ Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı. Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.

İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞ Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı. Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.

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