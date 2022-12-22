İranlılar o şehrimize akın etti

Gecede herkesin durumuna göre yemek veya meyve hazırladığını ifade eden Tayyari, “Sofrada nar, karpuz ve pişmaniye mutlaka olması gerekir. Çünkü nar bereket anlamında, karpuz aydınlık günler anlamında ve pişmaniye ise günlerin güzel ve tatlı geçmesi anlamındadır. Bunun dışında aileler durumuna göre farklı yiyecekler de bırakabilir. Biz de restoranımızda kentteki İranlılarla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.