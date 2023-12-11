İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

sadaret tour Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Uzun, Samsun'a yapılan yatırımın turizme etkilerini dile getirerek, "Biz bu önemli yatırımın turizm alanında işbirliğini yapıyoruz. İran ve Samsun arasındanki bu köprüyü Mehran Group ile kurduk. Bu birlikteliği daha fazla geliştirip, Türkiye ve özellikle Samsun'a İranlı turisti getirmek istiyoruz. Turizmin, tanınırlığın, ikili ilişkilerin etkisinin yatırımlara yansıdığını görmek bizleri çok mutlu etti. Biz turizm alanında iki ülkenin ilişkilerini en üst seviyeye çıkartarak, şehrimize yatırımcıların yanı sıra turistlerin de gelmesini sağlamak için mehran gruop ile işbirliğini sürdüreceğiz." diye konuştu.