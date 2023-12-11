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Ekonomi
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İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

2023-12-11 16:39:53
İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

İranlı bir grup yatırımcıdan Samsun ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklama özellikle İran'da büyük ses getirdi.

#1
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

İranlılar, Samsun'da önemli bir adımı atmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Mehran Grup, İran'dan Samsun'a et endüstrisi fabrikası yatırımı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Anemon Samsun Otel'deki toplantıda, şehre yatırım yapacak İranlı iş insanları ve Samsun ile ilgili hedefleri açıklandı. İran'ın başkenti Tahran eyaletinde 30 yıllık zincir market kurma ve inşa etme tecrübesine sahip şirket, et endüstrisi üretimi alanında Samsun'a yapacağı yatırımının detaylarında iddialı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Türkiye'deki yatırımını Samsun ilinde sosis ve salam et endüstrisi fabrikası kurarak başlatacak İranlı şirket, Mehran Grup ile tüm kuruluşlar aşamasında işbirliği yapacak.

#4
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

İranlı firmanın tüm ürünleri helal olacak ve dana, koyun, tavuk ve hindi etlerinden üretilecek. En önemli özelliği ürünlerin besin değerinin yüksekliği olarak dikkat çekerken, ayrıca baharat karıştırma alanında özel formüllerin kullanılması da çok farklı bir lezzete ulaşmasına sebep olacak. İranlı yatırımcılar, Mehran Grup yönetiminde Türkiye'nin en iyi üretimine sahip fabrikasını Samsun'da kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

#5
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Fabrikanın faaliyete geçtiği ilk 5 yıldaki hedefi belirtilirken, üretilen tüm ürünlerin farklı çeşitlerde satışı, otel, restoran ve zincir mağazalarla satın alma sözleşmeleri yapılması, satış hacmi artıncaya kadar bu yönteme devam edileceğinin altı çizildi. Tüm planların, şirketin ana faaliyet konusu olan ihracat tavanının artması ve dünyanın her yerinde Türk ürünlerini ihraç eden firmalar arasında ilk sırada yer alabilmesi için tasarlandığı belirtildi.

#6
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Kamu ve özel sektöründe desteği ile Samsun'a yapılacak yatırımın, doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda istihdam imkanı sağlayacak. Üretim, yönetim, depolama, perakende, toptan pazarlama, taşımacılık, muhasebe, laboratuvar, araştırma ve paketleme birimlerinde Samsunlular istihdam edilecektir. İşe alınan personele maaş ve yan haklar dışında fabrikanın yıllık karının bir bölümü ek bir ödeme alarak çalışanlara dağıtılacak. Projeye işbirliği yapma sözü veren alım, satım ve tüketime ilişkin sözleşmeyi ilk imzalayan Samsun'daki firmalara, özel ayrıcalık ve özel indirimler verilecek olup şirketin ilk 5 yıldaki karının yüzde biri bu kişilere ayrılacak.

#7
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Mehran Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehran Mahsafar, Samsun'a yapılacak yatırımda kendisinin de elini taşın altına koyacağını belirterek, "Samsun'daki fabrika yatırımının yüzde 3 hissedarı olacağım. Yatırımcıyı Samsun'a getirmekle kalmayıp, taşın altına ben de elimi koyacağım. Samsun ile İran arasındaki turizmi geliştirip, şehrin tanınırlığını arttırdığımızda yatırımcıların artacağına inanıyorum. Bu sebeple İran'da Samsun'un tanıtımı için elimden geleni yapacağım. Samsun, Türkiye'nin en güzel şehri. Samsun bu yatırımları hak ediyor. İranlıların Samsun'u görmesi ve yatırım yapması için Mehran Group olarak çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

#8
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

sadaret tour Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Uzun, Samsun'a yapılan yatırımın turizme etkilerini dile getirerek, "Biz bu önemli yatırımın turizm alanında işbirliğini yapıyoruz. İran ve Samsun arasındanki bu köprüyü Mehran Group ile kurduk. Bu birlikteliği daha fazla geliştirip, Türkiye ve özellikle Samsun'a İranlı turisti getirmek istiyoruz. Turizmin, tanınırlığın, ikili ilişkilerin etkisinin yatırımlara yansıdığını görmek bizleri çok mutlu etti. Biz turizm alanında iki ülkenin ilişkilerini en üst seviyeye çıkartarak, şehrimize yatırımcıların yanı sıra turistlerin de gelmesini sağlamak için mehran gruop ile işbirliğini sürdüreceğiz." diye konuştu.

#9
Foto - İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

İranlı yatırımcı Hamid Ghorbani, Mehran Grup aracılığıyla Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Türkiye'ye bir çok kez geldim. Mehran Grup ile tanıştıktan sonra araştırmaların ardından Samsun'a yatırım kararı verdik. Yatırım yapabildiğimiz için Mehran Gruba teşekkür ederim. Ürettiğimiz ürünler hem çok sağlıklı hem de kaliteli ürünlerdir. Umarım birlikte çok iyi şekilde ilerleriz. Ürettiğimiz ürünlerin, Türkiye'ye ve Samsun'a yakışan ürünler olacak." dedi. İranlı yatırımcılar, toplantıya katılanlara İran'da üretilen et ürünlerine yönelik tadım testi imkanı sundu. Aynı zamanda, firmanın mayonez ve salata turşusu ürünleri katılımcılara test edilmesi sağlandı. Gazete Gercek

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