İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Kamu ve özel sektöründe desteği ile Samsun'a yapılacak yatırımın, doğrudan ve dolaylı olarak çok sayıda istihdam imkanı sağlayacak. Üretim, yönetim, depolama, perakende, toptan pazarlama, taşımacılık, muhasebe, laboratuvar, araştırma ve paketleme birimlerinde Samsunlular istihdam edilecektir. İşe alınan personele maaş ve yan haklar dışında fabrikanın yıllık karının bir bölümü ek bir ödeme alarak çalışanlara dağıtılacak. Projeye işbirliği yapma sözü veren alım, satım ve tüketime ilişkin sözleşmeyi ilk imzalayan Samsun'daki firmalara, özel ayrıcalık ve özel indirimler verilecek olup şirketin ilk 5 yıldaki karının yüzde biri bu kişilere ayrılacak.