2024-02-13 14:48:38 İran’dan, Müslümanları ayağa kaldıracak hamle! Eğer bu gerçeğe dönüşürse, İslâm dünyasının beline saplanan büyük bir hançer olur
Yusuf Kaplan, Gazze soykırımı ve “üç çıbanbaşı”nı köşesine taşıdı. “Küresel sistemin iki kurucu aktörü, İngilizler ile Yahudiler (özellikle Yahudilerin kontrolündeki hatta esaretindeki ABD yönetimi), önümüzdeki yüzyılları şekillendirecek, Batılıların (aslında Yahudilerin) dünya üzerindeki hâkimiyetini pekiştirecek üç stratejik hamleyi hayata geçirme mücadelesi veriyorlar” ifadelerini kullanan Kaplan, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: