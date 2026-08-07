İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, İran'ı rahatsız etti. Tahran'ın önde gelen isimlerinden İbrahim Rızai skandal bir yorumda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, İran'ı rahatsız etti. Tahran'ın önde gelen isimlerinden İbrahim Rızai skandal bir yorumda bulundu.
Haber7'de yer alan habere göre, İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada tartışmalara neden olan değerlendirmelerde bulundu.
Üç ülke arasında varılan mutabakatın Riyad yönetimine beklenen korumayı sağlamayacağını belirterek anlaşmaya tepki gösteren Rızai, "Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile yapılan yüzeysel anlaşmalarla güvenliği sağlayamayacaklarını anlamalıdır.
Suudiler, Amerikalıların yıllarca süren tek taraflı sömürüsünün kendilerine güvenlik getirmediği gibi, Türkiye ve Pakistan ile yapılan bu yüzeysel anlaşmaların da güvenlik getirmeyeceğini fark etmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı Mekke Anlaşması, hiçbir ülkeyi hedef almayan bir savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesi olarak öne çıkıyor. Anlaşma, taraflar arasında ortak sorumluluk, yük paylaşımı ve koordinasyonu artırarak bölgesel ile küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın desteklenmesini hedefliyor.
Üç ülke arasında savunma alanındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan metin, olası saldırganlık girişimlerine karşı ortak caydırıcılık oluşturmayı öngörüyor.
Anlaşmaya göre taraflardan birine gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı, tüm üye ülkelere yapılmış sayılacak ve bu doğrultuda ortak hareket edilmesi esas alınacak.
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