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İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, İran'ı rahatsız etti. Tahran'ın önde gelen isimlerinden İbrahim Rızai skandal bir yorumda bulundu.

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#1
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Haber7'de yer alan habere göre, İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada tartışmalara neden olan değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Üç ülke arasında varılan mutabakatın Riyad yönetimine beklenen korumayı sağlamayacağını belirterek anlaşmaya tepki gösteren Rızai, "Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile yapılan yüzeysel anlaşmalarla güvenliği sağlayamayacaklarını anlamalıdır.

#3
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Suudiler, Amerikalıların yıllarca süren tek taraflı sömürüsünün kendilerine güvenlik getirmediği gibi, Türkiye ve Pakistan ile yapılan bu yüzeysel anlaşmaların da güvenlik getirmeyeceğini fark etmelidir" dedi.

#4
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı Mekke Anlaşması, hiçbir ülkeyi hedef almayan bir savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesi olarak öne çıkıyor. Anlaşma, taraflar arasında ortak sorumluluk, yük paylaşımı ve koordinasyonu artırarak bölgesel ile küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın desteklenmesini hedefliyor.

#5
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Üç ülke arasında savunma alanındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan metin, olası saldırganlık girişimlerine karşı ortak caydırıcılık oluşturmayı öngörüyor.

#6
Foto - İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Anlaşmaya göre taraflardan birine gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı, tüm üye ülkelere yapılmış sayılacak ve bu doğrultuda ortak hareket edilmesi esas alınacak.

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Yorumlar

Çuvaldız

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Ali Dinar

Comak sokma deyil, ehlisünnete tehdit resmen . Namkör iran
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