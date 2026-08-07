İran'dan hiç beklenmedik Türkiye çıkışı: Bu anlaşma güvenlik getirmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı Mekke Anlaşması, hiçbir ülkeyi hedef almayan bir savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesi olarak öne çıkıyor. Anlaşma, taraflar arasında ortak sorumluluk, yük paylaşımı ve koordinasyonu artırarak bölgesel ile küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın desteklenmesini hedefliyor.