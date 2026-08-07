Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."