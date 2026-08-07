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Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

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Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, kritik projeye katılım konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı.

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Foto - Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi. "ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunan Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

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Foto - Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın "Hicaz Demir Yolu" projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.

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Foto - Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."

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Foto - Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı geçtiğini aktaran Avn, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşıladığını ve birçok kapıyı açtığını dile getirdi.

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Foto - Arap ülkesi Türkiye'nin öncülük ettiği tarihi projeye katılmak istiyor: Erdoğan ile görüştük' diyerek duyurdular

Trump ile yapılan görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuş yasağının kaldırılması olduğunu belirten Avn, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getirileri olacak bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerine de değinen Avn, sınır hatları ve esir takası konularında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ve yakın zamanda somut adımların görülmesini umduklarını söyledi.

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Yorumlar

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Lakin Lübnanında doğu akdenizde doğrularla yani Türkiyeyle hareketi doğrusu olur
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