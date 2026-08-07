  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merakla beklenen modelin sonuçları açıklandı! 3 gün izin 4 gün mesai Sistem çöker deniliyordu! 3 gün tatil 4 gün mesai modelinin ilk sonuçları netleşti Müslim Gündüz'ün 'Salah' yorumu gündemi salladı! Hiç beklenmedik yerden vurdu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Zorba mutabakatı bozdu biz de karşılık verdik! İİT’den Mekke Anlaşması’na tam destek: İslam dünyası için stratejik adım Beşiktaş'ın karın ağrısı olacak gibi! Bu isim performansının çok uzağında ama gönderilemiyor! Husumetli olduğu şoförü vurup kaçtı! Polis silahlı saldırganın peşinde!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik ile dünya evine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini yaptı.

#1
Foto - Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin nikahı, Ankara Konağı'nın açık alanında, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.

#2
Foto - Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu.

#3
Foto - Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

#4
Foto - Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.

#5
Foto - Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan büyük hamle: Mekke anlaşması imzalandı
Gündem

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan büyük hamle: Mekke anlaşması imzalandı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Böylelikle Mekke anlaşması resmen yürürlüğe girmiş oldu...
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6..
İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü
Dünya

İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sırasında düşürdüğü ABD ve İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçlarının..
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Yatırımcıların, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'..
İsrail İşgal kuvvetleri Lübnan'a saldırıyor! Güneyde siviller ve kamu görevlileri hedefte
Gündem

İsrail İşgal kuvvetleri Lübnan'a saldırıyor! Güneyde siviller ve kamu görevlileri hedefte

Siyonist İsrail’in işgal güçleri Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklara göre köyler, kamu hizmet ekipleri ve Lübna..
Mısırlı yıldız Salah krallar gibi yaşayacak! 8 odalı 6 banyolu saray yavrusu
Spor

Mısırlı yıldız Salah krallar gibi yaşayacak! 8 odalı 6 banyolu saray yavrusu

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın ailesiyle birlikte yaşayacağı villa ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Mısırlı yıldız, Yalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23