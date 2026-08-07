Ankara’da siyasileri buluşturan düğün! Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik ile dünya evine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik ile dünya evine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Enes Doğan ile Zehra Çelik çiftinin nikahı, Ankara Konağı'nın açık alanında, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı.
Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, çiftin nikah şahidi oldu.
Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.
Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.
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