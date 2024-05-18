İran'dan gündeme oturacak doğalgaz çıkışı: Türkiye bizi devre dışı bıraktı

Her ne kadar İran, Türkmenistan'ı kendi toprakları üzerinden Azerbaycan'a veya Türkiye'ye bağlayacak özel ve doğrudan bir boru hattına sahip olmasa da, gaz takası operasyonları için geniş bir boru hattı ağına sahiptir. İran, Aralık 2021'den Ocak 2024'e kadar yaklaşık 4 milyar metreküp Türkmen gazını Azerbaycan'la takas etmişti, ancak Bakü ve Aşkabat yakın zamanda anlaşmayı durdurdu. İran, takas ücreti olarak gaz hacminin 'ini alıyordu; Gürcistan veya Türkiye üzerinden gaz geçiş ücretlerinin üç katı. Tahran, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde kullandığı gazı Türkmenistan'dan alırken, anlaşmaya varılan miktardaki gazı da kuzeybatı bölgelerinden ulaştırıyordu. Rusya ve Azerbaycan'ın yanı sıra İran da Türkiye'nin doğal gaz tedarikçisi konumunda ancak son üç yıldır İran'ın kendi iç sıkıntısı nedeniyle kış aylarında teslimatlar sık ​​sık kesintiye uğruyor. İran, yatırım eksikliği ve yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan Batı teknolojisi nedeniyle üretimini artıramıyor.