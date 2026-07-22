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İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

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AA Giriş Tarihi:

İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

İran'dan yapılan açıklamada "ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

İran basınına göre İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.

#3
Foto - İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

#4
Foto - İran'dan dünyayı ayağa kaldıran '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.

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