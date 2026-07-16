İran'dan ABD'ye rest! 'Altyapıyı vurursanız...'
İran, ABD'nin ülkenin altyapısını hedef alması halinde bölgede ayakta kalan tüm kritik altyapıları hedef alacağı uyarısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran, ABD'nin ülkenin altyapısını hedef alması halinde bölgede ayakta kalan tüm kritik altyapıları hedef alacağı uyarısında bulundu.
Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Kurmay Albay İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı: “Suçlu Amerika, bölgedeki haydutluğunu ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Öncelikle bir kez daha vurguluyoruz: Yabancı ve bölge dışı bir ülke olan Amerika’nın Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bu, İran’ın aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgisidir.
Amerika’nın içi boş tehditlerle dolu başkanının, saldırgan Amerikan ordusunun İran İslam Cumhuriyeti’nin altyapısını hedef alacağı yönündeki son tehditleri hayata geçirilirse, İran’ın bugüne kadar gösterdiği sağduyu sayesinde hala ayakta kalan ne varsa, yani bölgedeki bütün altyapılar, İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü silahlı kuvvetlerinin çelik darbeleriyle yerle bir edilecektir.
Öyle bir şekilde yok edileceklerdir ki onlardan geriye hiçbir iz kalmayacak, sanki başından beri hiç var olmamış gibi olacaklardır. Aklını yitirmiş düşman şunu bilsin: Bizim için destan yazma anı, geri durma anı değildir. İran Silahlı Kuvvetleri’nin vereceği karşılık, denk bir darbe değil, daha üstün bir darbe olacaktır.
Bu darbeler her zamankinden daha şiddetli, daha geniş kapsamlı ve daha yıkıcı olacaktır. Hiçbir zaman teslim olmamış bir milletin öfke ateşi, saldırganı yakacaktır.”
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