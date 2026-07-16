İran'dan ABD'ye rest! 'Altyapıyı vurursanız...'

Öyle bir şekilde yok edileceklerdir ki onlardan geriye hiçbir iz kalmayacak, sanki başından beri hiç var olmamış gibi olacaklardır. Aklını yitirmiş düşman şunu bilsin: Bizim için destan yazma anı, geri durma anı değildir. İran Silahlı Kuvvetleri’nin vereceği karşılık, denk bir darbe değil, daha üstün bir darbe olacaktır.