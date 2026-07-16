İki ülke Türkiye'yi vurmak için SİHA yapıyor: Kaynak bile buldular
Türkiye'ye karşı son dönemde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. İki ülke Türkiye'ye karşı insansız hava aracı geliştirmek için kaynak buldu. Çalışmalar başlatılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı son dönemde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. İki ülke Türkiye'ye karşı insansız hava aracı geliştirmek için kaynak buldu. Çalışmalar başlatılıyor.
GDH'de yer alan habere görei Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa Birliği'nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programı kapsamında ortak silahlı insansız hava aracı (SİHA) geliştirmek ve üretmek için ortak proje hazırlığında olduklarını duyurdu.
Ortak girişim kapsamında geliştirilecek platformun, Avrupa savunma sanayiine yönelik finansman sağlayan SAFE programı çerçevesinde desteklenmesi hedefleniyor.
Gelişme, Yunanistan merkezli ALTUS-LSA şirketinin Kerveros adlı silahlı İHA'sının ilk gerçek mühimmatlı atış testlerini başarıyla tamamladığını açıklamasıyla aynı döneme denk geldi. Girit'teki atış sahasında gerçekleştirilen testlerde platform, MBDA tarafından geliştirilen Akeron MP beşinci nesil tanksavar füzesini başarıyla ateşledi. Şirket, testlerde platformun uçuş sistemi, elektro-optik sensörleri, atış kontrol sistemi ve silah entegrasyonunun saha koşullarında doğrulandığını belirtti.
Kerveros, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile Yunan Savunma İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen "Aisios Oionos '25" ve "Doureios Ippos '26" tatbikatlarında da test edildi. Sistem, ağır yük taşıma kapasitesine sahip ATLAS 8 sekiz rotorlu platform üzerine geliştirildi.
Avrupa Birliği'nin SAFE programı; üye ülkeler ile Ukrayna, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn gibi katılımcı ülkelerde savunma sanayii yatırımlarını artırmak amacıyla uzun vadeli finansman sağlıyor.
Yunanistan ile GKRY'nin ortak SİHA projesinin de bu program kapsamında desteklenmesi planlanıyor.
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