Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı
ABD’de yapılan ankette, dünya kamuoyunda Çin’e yönelik olumlu görüşlerin ABD’ye dair olumlu görüşleri geride bıraktığı belirlendi. 36 ülkeden 42 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, 36 ülkenin 25’inde Çin’e ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı, ABD’ye yönelik olumlu görüş bildirenlerden daha yüksek çıktı. İspanya, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Kanada, Çin’e dair olumlu algıların en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldı.