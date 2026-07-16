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Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

ABD’de yapılan ankette, dünya kamuoyunda Çin’e yönelik olumlu görüşlerin ABD’ye dair olumlu görüşleri geride bıraktığı belirlendi. 36 ülkeden 42 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, 36 ülkenin 25’inde Çin’e ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı, ABD’ye yönelik olumlu görüş bildirenlerden daha yüksek çıktı. İspanya, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Kanada, Çin’e dair olumlu algıların en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldı.

#1
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin şubat ile mayıs ayları arasında 36 ülkeden 42 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı ankette, katılımcılara Çin ve ABD'ye ilişkin görüşleri soruldu.

#2
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Ankete göre, 36 ülkenin 25'inde Çin'e ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı, ABD'ye yönelik olumlu görüş bildirenlerden daha yüksek çıktı. İspanya, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Kanada, Çin'e dair olumlu algıların en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldı.

#3
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Öte yandan, ankette, yalnızca Polonya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve İsrail'de ABD'ye yönelik olumlu görüşlerin Çin'in önünde olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Katılımcılara, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel meselelere yaklaşımlarına ve dış politikalarına ne ölçüde güvendikleri de soruldu.

#5
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Ankette, her iki lidere duyulan güvenin genel olarak yüzde 50'nin altında kaldığı ancak birçok ülkede Şi'ye duyulan güvenin Trump'a kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi.

#6
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Kamuoyu araştırmasını yürüten isimlerden Jonathan Schulman, BBC'ye yaptığı açıklamada, Pew Araştırma Merkezi'nin 2022'den bu yana ABD ve Çin gibi büyük güçlere yönelik küresel algıyı takip ettiğini belirterek, ilk kez bu kadar fazla ülkede Çin'e ilişkin olumlu görüşlerin ABD'yi geride bıraktığını vurguladı.

#7
Foto - Zorba tüm dünyada kan kaybediyor! Çin'e olumlu bakanlar ABD'yi solladı

Schulman, ABD'ye yönelik olumlu algıda, 2008'de eski ABD Başkanı George W. Bush döneminin sonunda ve 2017'de Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde de gerileme görüldüğünü ifade etti.

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