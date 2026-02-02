İran'da ortalığı karıştıran iddia: O isim Türkiye'ye getirilecek

Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Gürson ise Trump’ın açık bir psikolojik harp yürüttüğünü, “İran rejimini teslim ol ya da savaş” noktasına zorladığını söyledi. Amerikan’ın harp stratejisinin İranlı yöneticilere bir tür “Saddam ya da Kaddafi akıbetini seçin” korkusundan ibaret olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gürson “Bu yığınak cehennem ateşine dönüşebilir. Türkiye bu ateşten derin etkilenir ve bu senaryo da ortaya çıkacak tablo ne Irak ne Mısır ne de Suriye ile kıyaslanabilir. Trump, İran’a kabul edilebilir şartlar öne sürmüyor. ‘Diz çök ya da teslim ol’ denkleminden ibaret bir manzara var.