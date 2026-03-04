  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi X'ten savaş dönemi için yeni kurallar Nvidia’dan fotonik teknolojiye yatırım Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor Her şey yoluna girmişken olmayacak şey oldu: Arap ülkesi Türkiye'ye petrol akışını ani kararla kesti Şimdiden önlem aldılar! Kuantum kıyametine hazırlık Asırlık gelenek yaşatıldı! Enderun usulü teravih ilk kez kılındı Akit ailesi iftarda buluştu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, İran savaşı devam ederken Türkiye ile ilgili kritik bir karara imza attı.

#1
Foto - İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye yönüne kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını ve Halep Uluslararası Havalimanı'nın 4 Mart 2026 saat 00.00'dan itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

#2
Foto - İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi

Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı'nın ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

#3
Foto - İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi

Açıklamada, söz konusu kararın bir yandan uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti gereklilikleri arasında denge sağlanması, diğer yandan ise vatandaşlara hizmet sunulması, seyahat, ikmal ve hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için asgari hava bağlantısının temin edilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

#4
Foto - İran savaşı sürerken Ahmed El Şara'dan flaş Türkiye kararı! Talimat verdi

Kararın, operasyonel ve sahadaki durumun sürekli değerlendirilmesi temelinde verildiği belirtilen açıklamada, " Hava sahası yönetimine ilişkin kararların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti kriterleri doğrultusunda ve uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ..
"Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması bir beka meselesidir!"
Siyaset

“Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması bir beka meselesidir!”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da yaptığı basın açıklamasında Orta Doğu’daki gelişmeler ile İran’a yönelik saldırılara ..
Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!
Gündem

Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

İstanbul’da yaşayan bir grup seküler İranlı, açık alanda toplanarak, ABD ve İsrail’in terör saldırılarında İran Dini Lideri Ali Hamaney’in k..
TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Ekonomi

TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur zamlarından faiz kararına kadar pek çok kalemi etkileyecek olan şubat ayı enflasyon rakamla..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da kat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23