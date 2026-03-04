'İran saldıracak' deniyordu! Hulusi Akar 'İncirlik Üssü ABD'nin değil' dedi ve gerçek sahibini açıkladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un konuk olduğu ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik' konferansı, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konferansa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış oknuşmasını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı.