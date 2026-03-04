  • İSTANBUL
Gündem
'İran saldıracak' deniyordu! Hulusi Akar 'İncirlik Üssü ABD'nin değil' dedi ve gerçek sahibini açıkladı
'İran saldıracak' deniyordu! Hulusi Akar 'İncirlik Üssü ABD'nin değil' dedi ve gerçek sahibini açıkladı

İran'ın Ortadoğu'daki ABD üslerine saldırılar düzenlemesinin ardından gündeme gelen İncirlik Üssü ile ilgili tartışmalara AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar son noktayı koydu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un konuk olduğu ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik' konferansı, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konferansa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış oknuşmasını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptı.

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü'ne herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi gerektiğini, İncirlik Üssü'nün sahibinin Türkiye olduğunun altını çizen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü' denilerek İncirliğe bir saldırı olabilir. Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü'nün A'dan Z'ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye'nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir.

Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran'ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum' diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur" diye konuştu.

Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu aktaran Akar, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle Bu günlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım.

‘Alet işler, el övünür.' Mehmetçiğin kahramanlığında ve fedakarlığında hiçbir sorun yok. Bunu tarih altın harflerle yazıyor. Ne kadar güçlü olursak, o kadar caydırıcı oluruz. Ne kadar caydırıcı olursak, o kadar huzur içinde yaşarız. Kimse hudutlarımızdan şüphe etmesin. Mehmetçik 7 gün 24 saat, yaz-kış üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle ülkemizi korumaktadır. Herhangi bir şekilde kimse bunu sınamasın" şeklinde konuştu.

