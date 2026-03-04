'İran saldıracak' deniyordu! Hulusi Akar 'İncirlik Üssü ABD'nin değil' dedi ve gerçek sahibini açıkladı

Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu aktaran Akar, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle Bu günlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım.