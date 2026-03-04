Dost Katar'dan İran'la ilgili şok eden karar! İşte bu hiç hesapta yoktu

Körfez Araştırmaları Merkezi Direktörü Abdulaziz Sager, bölge ülkelerinin zor bir tercihle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Körfez ülkeleri ya topraklarını ve üslerini kullandırtarak hatta doğrudan saldırılara katılarak ABD'nin operasyonuna dahil olacak ya da kendi topraklarında daha fazla saldırı riskiyle karşılaşacak" değerlendirmesinde bulundu.