İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye “Bizi kurtarın” çağrısı

İran'ın yoğun füze ve İHA saldırıları karşısında nefes nefese kalan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın hava savunma stoklarının bitmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in raporuna göre, mevcut saldırı hızıyla BAE'nin bir hafta, Katar'ın ise sadece dört günlük mühimmatı kalırken, her iki ülke de Washington'dan acil ikmal talep etti. Bölgedeki savunma şemsiyesinin çökme riski, ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini korumak için yeni bir askeri sevkiyat yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.