SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye "Bizi kurtarın" çağrısı
Giriş Tarihi:

İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye “Bizi kurtarın” çağrısı

İran'ın yoğun füze ve İHA saldırıları karşısında nefes nefese kalan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın hava savunma stoklarının bitmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in raporuna göre, mevcut saldırı hızıyla BAE'nin bir hafta, Katar'ın ise sadece dört günlük mühimmatı kalırken, her iki ülke de Washington'dan acil ikmal talep etti. Bölgedeki savunma şemsiyesinin çökme riski, ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini korumak için yeni bir askeri sevkiyat yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

1
#1
Foto - İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye "Bizi kurtarın" çağrısı

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik yoğun füze ve İHA saldırıları, Körfez ülkelerinin hava savunma kapasitesini tükenme noktasına getirdi. Bloomberg'in haberine göre mevcut saldırı yoğunluğu devam ettiği takdirde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir hafta, Katar'ın ise sadece dört gün içinde füze savunma stoklarını tamamen bitireceği öngörülüyor.

#2
Foto - İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye "Bizi kurtarın" çağrısı

Stoklardaki kritik düşüş nedeniyle her iki ülke de Washington yönetiminden acil askeri destek ve mühimmat ikmali talebinde bulundu.

#3
Foto - İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye "Bizi kurtarın" çağrısı

Bölgedeki savunma şemsiyesinin çökme riski üzerine ABD'nin, hem kendi üslerini korumak hem de müttefiklerine lojistik destek sağlamak amacıyla bölgeye ek sevkiyat planlarını devreye sokup sokmayacağı merak konusu oldu.

#4
Foto - İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye "Bizi kurtarın" çağrısı

