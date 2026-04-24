SON DAKİKA
Gündem
Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki
Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı. İşte o daireler…

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin yarın başlayıp, 3 gün sürmesi planlanıyor.

Foto - Kura çekimi yarın! İşte İstanbul'daki

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

