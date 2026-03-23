Gündem
5
Yeniakit Publisher
İran füzeleri akıllarını bulandırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran füzeleri akıllarını bulandırdı

İran'daki kız çocuklarının bulunduğu okulu hedef alarak savaşı başlatan ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Tahran'ın direnişini hedef alarak yalan söylemeye başladı.

Foto - İran füzeleri akıllarını bulandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın askeri kapasitesi zayıfladığını ifade ederek, "Çaresizlik belirtisi göstererek hareket ediyorlar. Son birkaç hafta içinde, 300’den fazla kez sivil hedefleri kasten saldırdılar" dedi.

Foto - İran füzeleri akıllarını bulandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın askeri kapasitesi zayıfladıkça "çaresizlikten" bölgede sivil hedefleri giderek daha fazla hedef aldığını iddia etti.

Foto - İran füzeleri akıllarını bulandırdı

İngiltere merkezli İran International kanalına konuşan Cooper, "Çaresizlik belirtisi göstererek hareket ediyorlar. Son birkaç hafta içinde, 300’den fazla kez sivil hedefleri kasten saldırdılar" dedi. Savaşın yoğun bir şekilde dron ve füze kullanıldığını kaydeden Cooper, "Artık bunu görmüyorsunuz. Her seferinde sadece bir ya da iki tane kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Foto - İran füzeleri akıllarını bulandırdı

ABD yönetimi, İran’ın ateşleme kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Mart ayının ilk haftasında füze fırlatmalarının çatışmanın ilk gününe göre yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarının ise yüzde 86 azaldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Alçaksınız alçağında alçağısınız ulan sivil hedefleri kim vurdu İran mı sizmi 160 masum çöcüğü İran mı vurdu siz nasıl insanlarsınız ama merak etmeyin Dunyalılar sizden nefret etmeye başladı sonunuz yakın demektir.
