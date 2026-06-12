İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde
İran ile ABD arasındaki barış müzakereleri devam ederken iki ülke arasında imzalanması beklenen anlaşmanın maddeleri kamuoyuna sızdırıldı.
İran ile ABD arasındaki barış müzakereleri devam ederken iki ülke arasında imzalanması beklenen anlaşmanın maddeleri kamuoyuna sızdırıldı.
İran’ın Mehr haber ajansı, Washington ve Tahran arasında imzalanması muhtemel 14 maddelik mutabakat zaptı taslağının son detaylarını açıkladı. Mehr, İran müzakere ekibinden bir kaynağa atıfta bulunarak, taslağın ana noktalarının şu şekilde olduğunu aktardı:
1. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ve derhal düşmanlıkların sona erdirilmesi. 2. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın iç işlerine karışmama ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygı gösterme taahhüdü.
3. Deniz ablukasının otuz gün içinde tamamen kaldırılması. 4. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’dan askerlerini çekme taahhüdü. 5. Hürmüz Boğazı’nın Açılması. 5. İran’ın belirleyeceği düzenlemelerle birlikte otuz gün içinde.
6. Petrol , petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran’ın mali kaynaklarına tam erişimi. 7. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, İran’ın yeniden inşası için en az 300 milyar dolarlık bir plan sunma yükümlülüğü.
8. Nükleer program konusunda nihai bir anlaşmaya varılması ve ABD’nin birincil ve ikincil yaptırımlarının tamamen kaldırılması için altmış günlük müzakereler ile BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu’nun ilgili kararlarının alınması.
9. İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) bağlılığını ve nükleer silah üretimine devam etmeyeceğini yeniden teyit etmesi. 10. Müzakereler sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki askeri gücünü artırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhütte bulunması. 11. Nihai müzakerelerin altmış günlük süresi boyunca dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması. Bu miktarın yarısı müzakereler başlamadan önce İran’a sağlanmalıdır.
12. Anlaşmanın uygulanması için bir izleme mekanizmasının oluşturulması. 13. Nihai anlaşma , BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır.
14. Nihai müzakereler, dondurulmuş İran varlıklarının yarısının serbest bırakılması, İran petrolüne uygulanan yaptırımların askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılmasından önce başlamayacaktır.
Nihai anlaşma, yalnızca zenginleştirilmiş nükleer maddelerin ve uranyum zenginleştirmenin geleceği, yaptırımların kaldırılması ve İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması konularını kapsayacak olup, İran’ın füze programı ve “direniş” örgütlerine destek konusundaki tartışma kesin olarak gündemden çıkarılmıştır.
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