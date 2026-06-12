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#1
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

İran’ın Mehr haber ajansı, Washington ve Tahran arasında imzalanması muhtemel 14 maddelik mutabakat zaptı taslağının son detaylarını açıkladı. Mehr, İran müzakere ekibinden bir kaynağa atıfta bulunarak, taslağın ana noktalarının şu şekilde olduğunu aktardı:

#2
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

1. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ve derhal düşmanlıkların sona erdirilmesi. 2. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın iç işlerine karışmama ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygı gösterme taahhüdü.

#3
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

3. Deniz ablukasının otuz gün içinde tamamen kaldırılması. 4. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’dan askerlerini çekme taahhüdü. 5. Hürmüz Boğazı’nın Açılması. 5. İran’ın belirleyeceği düzenlemelerle birlikte otuz gün içinde.

#4
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

6. Petrol , petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran’ın mali kaynaklarına tam erişimi. 7. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, İran’ın yeniden inşası için en az 300 milyar dolarlık bir plan sunma yükümlülüğü.

#5
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

8. Nükleer program konusunda nihai bir anlaşmaya varılması ve ABD’nin birincil ve ikincil yaptırımlarının tamamen kaldırılması için altmış günlük müzakereler ile BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu’nun ilgili kararlarının alınması.

#6
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

9. İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) bağlılığını ve nükleer silah üretimine devam etmeyeceğini yeniden teyit etmesi. 10. Müzakereler sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki askeri gücünü artırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhütte bulunması. 11. Nihai müzakerelerin altmış günlük süresi boyunca dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması. Bu miktarın yarısı müzakereler başlamadan önce İran’a sağlanmalıdır.

#7
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

12. Anlaşmanın uygulanması için bir izleme mekanizmasının oluşturulması. 13. Nihai anlaşma , BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır.

#8
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

14. Nihai müzakereler, dondurulmuş İran varlıklarının yarısının serbest bırakılması, İran petrolüne uygulanan yaptırımların askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılmasından önce başlamayacaktır.

#9
Foto - İran ajansı açıkladı: İşte savaşı bitirecek 14 madde

Nihai anlaşma, yalnızca zenginleştirilmiş nükleer maddelerin ve uranyum zenginleştirmenin geleceği, yaptırımların kaldırılması ve İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması konularını kapsayacak olup, İran’ın füze programı ve “direniş” örgütlerine destek konusundaki tartışma kesin olarak gündemden çıkarılmıştır.

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