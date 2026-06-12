Habere göre ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa'daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.