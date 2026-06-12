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#1
Foto - ABD'den NATO'ya karşı gizli ziyaret! Planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar ardında karar verildi: Keşif uçakları kesintisi

New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, NATO'nun Avrupa'daki operasyonlarında kullanılan uçak ve savaş gemisi sayısında büyük bir kesinti planlıyor.

#2
Foto - ABD'den NATO'ya karşı gizli ziyaret! Planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar ardında karar verildi: Keşif uçakları kesintisi

Haberde ABD'nin planının F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150'den 100'e indirilmesi, deniz keşif uçaklarının sayısının 26'dan 15'e düşürülmesini ve daha önce Avrupa'ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankerinin tamamının geri çekilmesini içerdiği ifade edildi. Bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve gözetleme yapma kabiliyetini sınırlayacağı belirtildi. Planın ayrıca NATO misyonlarını desteklemek üzere konuşlandırılacak deniz keşif uçaklarının sayısının da azaltılmasını içerdiği kaydedildi.

#3
Foto - ABD'den NATO'ya karşı gizli ziyaret! Planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar ardında karar verildi: Keşif uçakları kesintisi

Habere göre ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa'daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - ABD'den NATO'ya karşı gizli ziyaret! Planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar ardında karar verildi: Keşif uçakları kesintisi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa hükümetlerini ordularına yeterince yatırım yapmamakla ve ABD korumasına aşırı derecede bağımlı olmakla defalarca eleştirmiş, hem Avrupa hem de Asya müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarma çağrısında bulunmuştu.

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