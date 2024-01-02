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Spor
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İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

2024-01-02 18:57:57
İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa maçının ardından TFF'den açıklama geldi. Açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir." ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad’da oynanması teklifi Saudi Media Company şirketinden gelerek her iki kulübün onayıyla imzaya taşındığı ve Cumhurbaşkanı’nın bu sürece dahil olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu duyuruldu. TFF’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

#2
Foto - İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad’da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

#3
Foto - İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

#4
Foto - İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

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