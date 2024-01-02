2024-01-02 18:57:57 İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme
Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa maçının ardından TFF'den açıklama geldi. Açıklamada "Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir." ifadeleri kullanıldı.