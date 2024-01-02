İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad’da oynanması teklifi Saudi Media Company şirketinden gelerek her iki kulübün onayıyla imzaya taşındığı ve Cumhurbaşkanı’nın bu sürece dahil olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu duyuruldu. TFF’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz: