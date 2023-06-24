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Spor
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İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

2023-06-24 14:25:58
İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

İddiaya göre Real Madrid, Mbappe transferi için Paris Saint Germain ile anlaştı.

#1
Foto - İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

Fransız kulübünün bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızını İspanyol kulübüne satmayı kabul ettiği öğrenildi.

#2
Foto - İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

İspanyol ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Mbappe'nin bonservisi için 250 milyon euro ödeyecek.

#3
Foto - İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

Bu transfer biterse Mbappe, Neymar için verilen 222 milyon euroyu geçecek ve en pahalı futbolcu olarak tarihe adını yazdıracak.

#4
Foto - İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

Kariyerinde Monaco ve Paris Saint Germain'de oynayan Mbappe, 332 resmi maçta 243 gol attı.

#5
Foto - İpin ucu iyice kaçtı! Mbappe’ye rekor bonservis

Fransa Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan Mbappe, 70 maçta 40 kez fileleri havalandırdı.

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