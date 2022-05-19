2022-05-19 02:32:56 iPhone'un gizli özelliği ortaya çıktı
Apple'ın çok bilinmeyen gizli özelliği sayesinde iPhone, iPad ve Mac'lerde yapılan görüşmelerin ses kalitesi yükseltilebiliyor.
Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun çiçeği Monkeypox belirtileri nedir, tedavisi var mı?
Apple'ın çok bilinmeyen gizli özelliği sayesinde iPhone, iPad ve Mac'lerde yapılan görüşmelerin ses kalitesi yükseltilebiliyor.
Pek çok iPhone, iPad ve Mac kullanıcısı, FaceTime aracılığıyla yaptıkları görüşmelerde ses kalitesinin WhatsApp ve normal şebekeden çok daha iyi olduğunun farkında.
Fakat ses kalitesini artıran gizli bir iPhone özelliği sayesinde internet üzerinden yapılan tüm görüşmeleri bu seviyeye çıkarmak mümkün.
Çok fazla kullanıcının varlığının farkında bile olmadığı gizli iPhone özelliği Mic Mode – Mikrofon Modu olarak geçiyor.
iOS 15, iPadOS 15 veya macOS Monterey ile üzeri sürümleri kullanan tüm cihazlar (Uzamsal Sesi destekleyen her şey Ses Yalıtımı’nı da destekliyor gibi görünüyor.) bu özelliği kullanabiliyor.
Tabii bu özelliği cihaz içerisinde arayarak bulmak ve aktif hale getirmek biraz zor. Zira Apple bazı önemli ayarları alışagelmedik yerlere koyduğu için geçtiğimiz yıl çok eleştiri aldı. Fakat nasıl aktif edebileceğinizin tüm adımlarını aşağıda paylaşıyoruz..
İlk olarak bu ayarı açmak için bir görüşme içerisinde olmanız gerekiyor. Daha sonra ekranın sağ üst tarafından aşağıya doğru çekerek Kontrol Merkezi’ne erişin.
Ardından sağ üst tarafta yer alan Mic Mode – Mikrofon Modu butonuna tıklayın. Karşınıza seçili olarak Standart gelecek. Burada eğer Voice Isolation – Ses Yalıtım özelliğini seçerseniz etrafınızda bulunan tüm gürültüyü keserek sizin sesinizi daha net ve yüksek bir şekilde karşıya aktaracaktır.
Fakat Wide – Geniş Spectrum özelliğini seçerseniz, bunun tam aksi bir şekilde dış sese daha fazla odaklanacaktır. Bu sayede toplantı veya konser gibi ortamlarda etrafınızda olup biteni de karşı tarafa duyurabilirsiniz.
Buna ek olarak, eğer görüntülü görüşme yapılmasına izin veren bir uygulama kullanıyorsanız, Mik. Modu’nun hemen solunda bulunan Video Efekti’ni aktif ederek görüntünüzü Portre Modu ile karşı tarafa aktarabilirsiniz.
Not: Hem Video Efekti hem de Mik. Modu’nu sizin için test ettiğimizi ve gözlemlediğimiz kadarıyla düzgün çalıştığını belirtelim.
Fakat standart operatör üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde bu özelliği kullanamayacağınızı belirtelim.
Fakat ilerleyen dönemde Wi-Fi aramaları konusunda bir destek sunulabilir. Ancak yine de bir çok uygulamaya bu destek sunuldu.
Özellikle bir iPhone kullanıcısıysanız Instagram’dan Snapchat’e kadar pek çok uygulamayla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Fakat iPadOS ve macOS tarafında henüz aynı oranda bir destek sunulmadığını belirtelim.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23