İphone'un dikiz aynasından baktığı telefon! Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve özellikleri teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Android telefon dünyasını kasıp kavuran Çin'li telefon üreticisi Xiaomi yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Xiaomi 13 Ultra düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtıldı. Diyaframlı 1 inçlik kamera sensörüyle ön plana çıkan telefonda üç kamera bulunuyor ve bu kameraların hepsi 50 MP çözünürlüğe sahip. Peki Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte soruların cevapları.