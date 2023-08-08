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Teknoloji-Bilişim
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İphone'un dikiz aynasından baktığı telefon! Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri ve Fiyatı

2023-08-08 07:52:11
İphone'un dikiz aynasından baktığı telefon! Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve özellikleri teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Android telefon dünyasını kasıp kavuran Çin'li telefon üreticisi Xiaomi yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Xiaomi 13 Ultra düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtıldı. Diyaframlı 1 inçlik kamera sensörüyle ön plana çıkan telefonda üç kamera bulunuyor ve bu kameraların hepsi 50 MP çözünürlüğe sahip. Peki Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte soruların cevapları.

#1
Foto - İphone'un dikiz aynasından baktığı telefon! Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri ve Fiyatı

XİAOMİ 13 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER? • Ekran: 6.73 inç 120Hz 1440 x 3200 AMOLED • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 • RAM: 12 GB / 16 GB RAM • Depolama: 250 GB / 512 GB / 1 TB • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm 1.0" Hyper OIS + 50 MP 12mm, f/1.8 + 50 MP 120mm, 5x periskop (OIS), f/3.0 + 50 MP 75mm, 3.2x periskop (OIS), f/1.8 • Ön kamera: 32 MP f/2.4, • Batarya: 5000 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz

#2
Foto - İphone'un dikiz aynasından baktığı telefon! Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri ve Fiyatı

XİAOMİ 13 ULTRA FİYATI NE KADAR? Xiaomi 13 Ultra’nın Türkiye’de vergisiz tahmini olarak 20.500 TL, vergiler dahil 33.699 TL gibi rakama satışa sunulması bekleniyor. 12 GB RAM + 256 GB depolama: 872 dolar 16 GB RAM + 512 GB depolama: 945 dolar 16GB RAM + 1TB depolama: 1.061 dolar

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