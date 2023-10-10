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iPhone’larda gizemli hata!

Teknoloji-Bilişim
9
iPhone’larda gizemli hata!

2023-10-10 21:40:49
iPhone’larda gizemli hata!

iPhone modellerinde görülen gizemli kapanma hatası kullanıcıları şaşırtıyor.

#1
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Bugünlerde iPhone’unuzda garip bir hata varsa şaşırmayın. Çünkü son dönemlerde herkes telefonunun gece kendi kendine kapandığını ve sonradan tekrar açıldığından bahsediyor.

#2
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Peki bu sorunun kaynağı ne? Apple konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Suçlu iOS 17 mi? İşte tüm detaylarıyla gizemli ve bir o kadar da tuhaf iPhone gece kendiliğinden kapanma hatası…

#3
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Geceleri kendi kendine kapanıyor! İşte iPhone’lardaki gizemli hata! Gece kendiliğinden yapılan yeniden başlatmanın ardından sabahları iPhone şifre ekranınızla mı uyanıyorsunuz? Yalnız değilsiniz.

#4
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Bu, birçok iPhone kullanıcısının başına gelmiş gibi görünüyor. Etkilenen insanlar için en tuhaf kısım pil seviyesi verilerine bakıldığında geceleri telefonun birkaç saat kapalı kaldığını gösteriyor.

#5
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Kısacası telefonunuz geceleri kendi kendine kapanıyor bir süre kapalı olarak kalıyor ve daha sonra tekrardan açılıyor.

#6
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

İnsanların aklına “Acaba telefon gün için de çok yoruldu da uyuya mı kaldı?” gibi komik bir soru da gelmiyor değil. Reddit ve daha birçok foruma bakıldığında birçok kullanıcı aynı sorundan müzdarip gibi gözüküyor.

#7
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

İlk etapta iPhone modellerinin çöküp kendini yeniden başlatmış olması çok doğal geliyor. Sonuç olarak dünyanın en hızlı ve güçlü cihazını bile kullansanız bazen sistem yazılımları çökebiliyor. Fakat burada garip olan unsur her gece bu durumun yaşanması ve pil verilerini incelediğinizde telefonun bir süre kapalı kalıyor olması.

#8
Foto - iPhone’larda gizemli hata!

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yok. Biraz gizemli bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerimize göre Apple yetkilileri de durumdan henüz tam olarak haberdar değil. Sorunun belli olmasıyla birlikte yeni bir güncelleme ile sorun çözülecektir. Sorunun kaynağıyla ilgili tahminlerin çoğu ise iOS 17’yi suçluyor. Kaynak: ShiftDelete.Net

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