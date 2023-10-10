iPhone’larda gizemli hata!

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yok. Biraz gizemli bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerimize göre Apple yetkilileri de durumdan henüz tam olarak haberdar değil. Sorunun belli olmasıyla birlikte yeni bir güncelleme ile sorun çözülecektir. Sorunun kaynağıyla ilgili tahminlerin çoğu ise iOS 17’yi suçluyor. Kaynak: ShiftDelete.Net