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Teknoloji-Bilişim
8
iPhone'lar için 'acil' güncelleme hazırlandı

2021-09-14 02:41:47
iPhone'lar için 'acil' güncelleme hazırlandı

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlar için 'acil' bir güncelleme hazırladı.

#1
Foto - Apple kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi.

Apple kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi.

#2
Foto - CNN'in haberine göre; bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.

CNN'in haberine göre; bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.

#3
Foto - Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor.

Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor.

#4
Foto - Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.

Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.

#5
Foto - Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor.

Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor.

#6
Foto - Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor.

Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor.

#7
Foto - Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

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