Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş ve bir sonraki ay yaptığı açıklamada görüşmenin iki ülke arasındaki birçok sorunu çözmesini umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede ve ardından yapılan bir telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin kendileri için bitmiş olduğunu söylediğini belirtmişti.