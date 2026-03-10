  • İSTANBUL
Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

Bluebay Asset Management kıdemli analisti ve ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük zafer' diyerek çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

1
#1
Foto - Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

ABD'de Halkbank aleyhindeki İran yaptırımları davasına bakan Yargıç Richard Berman, tarafların uzlaşmaya vardığını açıkladı. Manhattan Bölge Yargıcı Berman, çarşamba günü yapılacak duruşmada her iki tarafın avukatlarından uzlaşmaya ilişkin "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" konusunda bilgi talep edeceğini söyledi.

#2
Foto - Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş ve bir sonraki ay yaptığı açıklamada görüşmenin iki ülke arasındaki birçok sorunu çözmesini umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede ve ardından yapılan bir telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin kendileri için bitmiş olduğunu söylediğini belirtmişti.

#3
Foto - Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

Öte yandan Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Bluebay Asset Management kıdemli analisti ve ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından ABD'de görülen ve uzlaşmayla sonuçlanan Halkbank davasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

#4
Foto - Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu

Ash yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan için büyük bir zafer. Trump ile olan güçlü kişisel ilişkisini ve Türkiye'nin güçlü jeopolitik nüfuzunu kullanarak sıfır ceza almayı başardı. ABD ile uzun vadeli bir strateji izleyip kazanması oldukça dikkat çekici."

