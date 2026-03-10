Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu
Bluebay Asset Management kıdemli analisti ve ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük zafer' diyerek çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
ABD'de Halkbank aleyhindeki İran yaptırımları davasına bakan Yargıç Richard Berman, tarafların uzlaşmaya vardığını açıkladı. Manhattan Bölge Yargıcı Berman, çarşamba günü yapılacak duruşmada her iki tarafın avukatlarından uzlaşmaya ilişkin "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" konusunda bilgi talep edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş ve bir sonraki ay yaptığı açıklamada görüşmenin iki ülke arasındaki birçok sorunu çözmesini umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede ve ardından yapılan bir telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin kendileri için bitmiş olduğunu söylediğini belirtmişti.
Öte yandan Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Bluebay Asset Management kıdemli analisti ve ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından ABD'de görülen ve uzlaşmayla sonuçlanan Halkbank davasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ash yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan için büyük bir zafer. Trump ile olan güçlü kişisel ilişkisini ve Türkiye'nin güçlü jeopolitik nüfuzunu kullanarak sıfır ceza almayı başardı. ABD ile uzun vadeli bir strateji izleyip kazanması oldukça dikkat çekici."
