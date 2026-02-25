İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!
2025 yılının Avrupa akıllı telefon istatistikleri belli oldu. Peki en çok satılan akıllı telefonlar hangileri? İşte Avrupa'da en çok satılan 10 telefon...
2025 yılının Avrupa akıllı telefon istatistikleri belli oldu. Peki en çok satılan akıllı telefonlar hangileri? İşte Avrupa'da en çok satılan 10 telefon...
Omdia verilerine göre, 2025 yılında Avrupa akıllı telefon pazarı yüzde 1 küçülerek 134,2 milyon adede geriledi. Buna rağmen Samsung, sevkiyatlarını hafif bir artışla 46,6 milyon adede çıkararak kıtanın en büyük satıcısı unvanını korudu.
İşte Avrupa'da en çok satılan 10 telefon...
Samsung Galaxy A56 5G
iPhone 16
Samsung Galaxy A16
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 Pro Max
Samsung Galaxy A36 5G
iPhone 16e
iPhone 17 Pro
iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 Ultra/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23