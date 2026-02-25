  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
13
Yeniakit Publisher
İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

2025 yılının Avrupa akıllı telefon istatistikleri belli oldu. Peki en çok satılan akıllı telefonlar hangileri? İşte Avrupa'da en çok satılan 10 telefon...

#1
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

Omdia verilerine göre, 2025 yılında Avrupa akıllı telefon pazarı yüzde 1 küçülerek 134,2 milyon adede geriledi. Buna rağmen Samsung, sevkiyatlarını hafif bir artışla 46,6 milyon adede çıkararak kıtanın en büyük satıcısı unvanını korudu.

#2
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

İşte Avrupa'da en çok satılan 10 telefon...

#3
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

Samsung Galaxy A56 5G

#4
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 16

#5
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

Samsung Galaxy A16

#6
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 17 Pro Max

#7
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 16 Pro Max

#8
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

Samsung Galaxy A36 5G

#9
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 16e

#10
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 17 Pro

#11
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

iPhone 16 Pro

#12
Foto - İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon!

Samsung Galaxy S25 Ultra/ kaynak: haber7

