2024-06-13 10:53:49 iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran gelişme: Merakla beklenen özellik iOS 18 ile birlikte geliyor
iPhone 15 ve 15 Pro modellerine özel şarj limitleri, iOS 18 ile birlikte geliyor. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir. Yeni şarj limitleri, pil ömrünü uzatmayı ve batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının batarya performansını daha uzun süre boyunca yüksek seviyede tutabilecekler. Yeni şarj limitleri iPhone 15 ve 15 Pro kullanıcılarının enerji tüketimini daha verimli yönetmelerine yardımcı olacak.