Fransız medyasında Fenerbahçe üzüntüsü! 'Acı bir hayal kırıklığı'
Fenerbahçe'nin Lyon'u devirerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Fransız medyasında geniş yankı uyandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin Lyon'u devirerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Fransız medyasında geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Kadıköy'deki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşta Vedat Muriç ve Archie Brown'ın golleriyle tarihi bir galibiyete imza attı. Lyon'un tek golünü Malick Fofana kaydetti.
Fenerbahçe'nin Lyon'u saf dışı bırakması, özellikle Avrupa ve Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.
Europe 1, Fenerbahçe'nin ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çekti. Fransız ekibinin özellikle ilk yarıdaki performansı eleştirilirken, Fenerbahçe'nin Lyon'un Şampiyonlar Ligi umutlarını sona erdirdiği vurgulandı. Le Parisien ise Lyon'un kendi sahasında yaşadığı elenişi öne çıkardı. Fransız gazetesi, İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın ardından Lyon'un rövanşa umutlu çıktığını ancak Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumları karşısında zorlandığını yazdı.
Haberde Lyon'un özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin temposuna karşılık veremediğine dikkat çekildi. L'Equipe, Lyon'un Şampiyonlar Ligi hayalinin Fenerbahçe karşısında sona erdiğini okuyucularına aktardı. Fenerbahçe'nin maça çok daha etkili başladığını belirten gazete, Muriqi ve Brown'ın golleriyle Lyon'un planlarının kısa sürede bozulduğunu ifade etti. Fransız temsilcisinin ikinci yarıdaki çabasının ise Fenerbahçe'nin savunma direncini aşmaya yetmediği belirtildi.
Fransa'nın spor yayın kuruluşlarından RMC Sport, karşılaşmayı Lyon açısından "Acı bir eleniş" olarak yorumladı. Fenerbahçe'nin erken bulduğu gollerle rakibinin dengesini bozduğu belirtilirken, Lyon'un ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadığı ifade edildi. Haberde, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmasının kulüp açısından önemli bir ekonomik kayıp anlamına geldiği de vurgulandı.
İngiliz basını, maçın sportif tarafının yanında karşılaşma sonrası yaşanan olaylara da geniş yer verdi. The Sun, Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra Matteo Guendouzi'nin Lyon tribünlerine yönelik hareketlerinin büyük tartışmaya neden olduğunu yazdı. Haberde, eski Arsenal oyuncusunun kutlamalarının Lyon cephesinde tepkiye neden olduğu ve maç sonunda saha içinde büyük bir tartışma yaşandığı belirtildi.
Öte yandan yine Fransız basınından Foot Mercato, Lyon'un Devler Ligi'nden elenmesini 'acı bir hayal kırıklığı' olarak yayınladı. Mercato satırlarında, "Fenerbahçe maçı Lyon için büyük önem taşıyordu. Sarı-lacivertliler, 13. dakikanın ardından en net fırsatlarını buldu. Fenerbahçe 4 dakikada 2 gol buldu. Şaşkına dönen Lyon, Şampiyonlar Ligi umutlarının devre arasından önce sona erdiğini gördü. Fenerbahçe maçın son anlarında direndi. Lyon için Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmak acı bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerine yer verdi.
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