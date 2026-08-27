Fransız medyasında Fenerbahçe üzüntüsü! 'Acı bir hayal kırıklığı'

Öte yandan yine Fransız basınından Foot Mercato, Lyon'un Devler Ligi'nden elenmesini 'acı bir hayal kırıklığı' olarak yayınladı. Mercato satırlarında, "Fenerbahçe maçı Lyon için büyük önem taşıyordu. Sarı-lacivertliler, 13. dakikanın ardından en net fırsatlarını buldu. Fenerbahçe 4 dakikada 2 gol buldu. Şaşkına dönen Lyon, Şampiyonlar Ligi umutlarının devre arasından önce sona erdiğini gördü. Fenerbahçe maçın son anlarında direndi. Lyon için Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmak acı bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerine yer verdi.