  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye düşmanı Rumların dediği oldu: Barcelona'dan büyük ödleklik Özel önlemler hayata geçirildi Demiryolunda ‘leylekkonmaz’ tedbiri Guendouzi kavganın neden çıktığını anlattı! Böyle ahlaksızlık yok Fransız medyasında Fenerbahçe üzüntüsü! 'Acı bir hayal kırıklığı' Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor Polislerin gözü önünde… Alkollü sürücüden görülmemiş pişkinlik İstanbul'da 14 Eylül alarmı! Türkiye ile İsrail savaşırsa Azerbaycan kimi destekleyecek: Azeri halkından gündem olacak cevaplar Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Havacılık devi yirmi yıl önceki hatayı yeniden tekrarlamak üzere. Şirket geleceğin teknolojilerini savunma firmasına devretmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Dünya'da yer alan habere göre, havacılık devi Boeing, 2005 yılında Kansas ve Oklahoma'daki ticari uçak operasyonlarını yatırım şirketi Onexe 900 milyon dolar karşılığında satmıştı. Bu operasyonlar daha sonra 737 gövdelerinin de üretildiği Spirit AeroSystems'e dönüştü.

#2
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Ancak Spirit'te yaşanan üretim ve kalite sorunları artınca Boeing, kontrolü yeniden sağlamak için şirketi 2025'te 4,7 milyar dolarlık hisse ödemesiyle geri aldı. Borçlar dahil anlaşmanın toplam değeri ise 8,3 milyar dolara ulaştı.

#3
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Şirket şimdi Wisk Aero, Insitu ve SkyGrid'i havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Archer Aviation'a satmaya hazırlanıyor. Üç şirket sırasıyla otonom hava taksileri, insansız hava araçları ve hava trafik yönetimi teknolojileri üzerinde çalışıyordu.

#4
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Ancak 20 yıl önce yapılan hatanın aksine Boeing bu kez şirketlerle bağını tamamen koparmayacak. Boeing Archer'dan hisse alarak, teknoloji paylaşım anlaşması sayesinde Wisk'in otonom uçuş teknolojilerine gelecekte de erişebilecek. Böylece gelecekte ihtiyaç duyabileceği teknolojiler üzerindeki haklarını da korumuş olacak.

#5
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Boeing ana faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmak için şirketleri satışa çıkarırıken, havacılık devinin ikinci çeyrek gelirleri yıllık yüzde 8 artışla 24,6 milyar dolara ulaştı. Ticari uçak teslimatları da 171'e çıktı. Boeing ayrıca çeyreği 6 bin 200'den fazla ticari uçağın bulunduğu 715 milyar dolarlık rekor sipariş birikimiyle tamamladı. Buna karşılık şirketin 20 milyar dolarlık nakit ve yatırımı karşısında 45,9 milyar dolar konsolide borcu bulunuyor. Bu nedenle Boeing, sermayesini hava taksileri ve insansız hava araçları yerine mevcut uçak üretimini artırmaya yöneltiyor.

#6
Foto - Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Spirit örneğinde Boeing'in temel hatası, uçak üretimi açısından kritik bir operasyon üzerindeki kontrolünü kaybetmesiydi. Yeni satışlar doğrudan mevcut uçak üretimini etkilemese de, otonom uçuşun gelecekte kritik hale gelmesi Boeing için yine uzun vadeli bir risk olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz'
Gündem

YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz'

Terör örgütü YPG’nin fesih kararının ardından emekli Albay Orkun Özeller’in geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. YPG’ye yönel..
Bölücü dil tepki topladı! Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj
Gündem

Bölücü dil tepki topladı! Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü mensupları için kurulan taziye çadırında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları..
Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?
Gündem

Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 k..
Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
Gündem

Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve ..
İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı. Yaralı po..
'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!
Gündem

'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız!

Terör devleti İsrail’in siyonist politikalarına ve Yahudi teröristlere yönelik övücü sözleri ile Filistin’e terör saldırılarını meşru göster..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23