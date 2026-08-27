Havacılık devi büyük bir hatayla karşı karşıya: Kritik teknolojiyi savunma şirketine satıyor

Boeing ana faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmak için şirketleri satışa çıkarırıken, havacılık devinin ikinci çeyrek gelirleri yıllık yüzde 8 artışla 24,6 milyar dolara ulaştı. Ticari uçak teslimatları da 171'e çıktı. Boeing ayrıca çeyreği 6 bin 200'den fazla ticari uçağın bulunduğu 715 milyar dolarlık rekor sipariş birikimiyle tamamladı. Buna karşılık şirketin 20 milyar dolarlık nakit ve yatırımı karşısında 45,9 milyar dolar konsolide borcu bulunuyor. Bu nedenle Boeing, sermayesini hava taksileri ve insansız hava araçları yerine mevcut uçak üretimini artırmaya yöneltiyor.