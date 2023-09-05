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Teknoloji-Bilişim
8
iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

2023-09-05 08:03:42
iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

ABD’nin Çin yaptırımlarının en büyük zarar göreni olan Huawei, Mate 60 Pro ve işlemcisiyle adeta gövde gösterisi yaptı. Huawei’nin başarısı ABD’nin yaptırımlarını da sorguluyor.

#1
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Huawei, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Mate 60 Pro ve Mate 60 modellerini Çin’de piyasaya sürdü. Öte yandan firmanın bu sessizliğinin altında yüksek bir haykırış yatıyor gibi görünüyor. Çin’in yüksek teknoloji yonga geliştirme girişimlerini hedefleyen ABD yaptırımları altında Mate 60 Pro’ya güç veren Kirin 9000S yongasının ortaya çıkan ayrıntıları bu haykırışın en net tezahürü diyebiliriz.

#2
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Kirin 9000S, Huawei, ABD ve Çin ABD’nin Çin’in yarı iletken endüstrisine yönelik uyguladığı yaptırımlar bir süredir artarak devam ediyor. ABD, Hollanda ve Japonya’yı da uygulanan yaptırımlara çekerek Çin’in yüksek teknolojili yonga üretim becerisini büyük ölçüde kısıtlamıştı. Elbette çoğu elektronik bileşen veya eşya için Çin, çipler veya bu çipleri yapabilecek malzemeleri tedarik edebiliyor ancak örneğin entegre devreler yapmak için yarı iletken cihaz imalatında kullanılan litografi teknolojisi EUV’ye (Aşırı ultraviyole litografi) erişmek ülke için mümkün değil. Bu durum Çin’in yapay zeka, askeri ve kuantum bilişimi alanını doğrudan hedefliyor. Ek olarak Huawei gibi ambargo altında bulunan Çin’li firmaları da etkiliyor.

#3
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Tüm bunlar zaten daha önceki ABD ve Çin ile ilgili haberlerimizde anlatmıştık, yeni bir şey yok bu tarafta. Ancak Huawei tarafında bir şeyler oluyor. Önemli bir yarı iletken araştırma firması olan TechInsights'a göre, yeni Mate 60 Pro’ya güç veren işlemci Çin merkezli SMIC tarafından 2. nesil 7nm sınıfı üretim süreci ve istifleme kullanılarak üretiliyor. Buna ek olarak, SoC'nin şirket içinde geliştirilen mikro mimarilere sahip CPU ve GPU'yu içerdiği bildiriliyor. Huawei ise Mate 60 Pro ve Mate 60 modellerinde artık olduğunu bildiğimiz Kirin 9000S hakkındaki bilgileri ise paylaşmıyor.

#4
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000S'i, şirketin kendi TaiShan mikro mimarisine dayanan dört yüksek performanslı çekirdek ve dört enerji tasarruflu çekirdekle birlikte çalışan Maleoon 910 grafik işlem birimini içeriyor. CPU ve GPU çekirdekleri, HiSilicon'un SoC'lerinin önceki nesillerinde yer alan Arm çekirdeklerinin frekanslarına kıyasla nispeten düşük saatlerde çalışıyor.

#5
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Bu düşük frekanslar ise SMIC'in Huawei ve Çin'in yüksek teknoloji endüstrisi için bir atılım olabilecek, duyurulmamış 2. nesil 7nm üretim sürecinde üretmesi ile açıklanabilir. TechInsights bu üretim teknolojisini SMIC'in 2. nesil üretim düğümü olarak adlandırsa da, devlet kontrolündeki Global Times, Çin'in döküm şampiyonunun Kirin 9000S'i yapmak için 5nm sınıfı üretim teknolojisini kullandığını iddia ediyor. Ancak iki taraf da, bir zamanlar SMIC'in N+2'si olarak bilinen aynı şeyi tanımlıyor gibi görünüyor. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde SMIC, N+2 üretim teknolojisinden kısaca bahsetmişti. O zamanlar bu üretim süreci, TSMC'nin N7'sine (7nm sınıfı bir üretim süreci) düşük maliyetli bir alternatif olarak adlandırılan N+1'in evrimsel bir adımı gibi görünüyordu. Ancak SMIC, 7 ve 5 nm sınıfı düğümlerde çip ürettiğini hiçbir zaman doğrulamadı. Ancak Bitcoin madenciliğinde kullanılan SMIC ürünleri firmanın 7nm üretimini kanıtlıyor.

#6
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Bu arada, SMIC'in Twinscan NXT:2000i derin ultraviyole (DUV) litografi tarayıcıları 7nm ve 5nm teknolojilerinde çip üretebilir, böylece şirket 5nm sınıfı bir üretim süreci geliştirmiş olabilir. Yine de önemli bir ayrıntı var: 5nm sınıfı bir düğümde veya rafine edilmiş 7nm sınıfı bir işlem teknolojisinde olağanüstü özellikler oluşturmak için SMIC, verimi ve maliyetleri etkileyen pahalı bir teknoloji olan çoklu desenlemeyi yoğun bir şekilde kullanmak zorunda, bu nedenle SMIC'in 5nm sınıfı teknolojisi ekonomik verimlilik açısından muhtemelen pazar liderleri Intel, TSMC ve Samsung Foundry'ninkinden önemli ölçüde daha düşük.

#7
Foto - iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Huawei'nin HiSilicon şirketi, TSMC'nin öncü üretim teknolojilerini benimseyen Çin'in en başarılı çip tasarımcısıydı. Huawei'nin 2020'de Amerikan teknolojilerine erişimini kaybetmesinin ardından HiSilicon artık dünyanın en büyük fason çip üreticisiyle çalışamaz hale geldi ve şimdi, ana şirketin SMIC'in üretim süreçlerini ilerletmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Eğer durum buysa, Kirin 9000S bu iş birliğinin ilk meyvesi diyebiliriz. Son olarak, Mate 60 Pro sessiz sedasız duyurulsa da telefonun çıkış yaptığı tarih aralığı ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Çin'i ziyaret ettiği döneme denk geliyor. Raimondo, Çin'in ülkedeki ABD meşeili firmalara karşı eşit davranmadığını ve bu durumu yetkililere ilettiğini kısa bir süre önce açıkladı. Dolayısıyla Mate 60 Pro ve Kirin 9000S'in çıkışına sadece sessiz sedasız demek doğru olmayacaktır. Zira bu, Çin'in kendi üretim teknolojilerine ağırlık verdiğini gösteriyor.

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