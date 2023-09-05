iPhone katilinden gövde gösterisi! ABD’ye meydan okudu

Bu düşük frekanslar ise SMIC'in Huawei ve Çin'in yüksek teknoloji endüstrisi için bir atılım olabilecek, duyurulmamış 2. nesil 7nm üretim sürecinde üretmesi ile açıklanabilir. TechInsights bu üretim teknolojisini SMIC'in 2. nesil üretim düğümü olarak adlandırsa da, devlet kontrolündeki Global Times, Çin'in döküm şampiyonunun Kirin 9000S'i yapmak için 5nm sınıfı üretim teknolojisini kullandığını iddia ediyor. Ancak iki taraf da, bir zamanlar SMIC'in N+2'si olarak bilinen aynı şeyi tanımlıyor gibi görünüyor. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde SMIC, N+2 üretim teknolojisinden kısaca bahsetmişti. O zamanlar bu üretim süreci, TSMC'nin N7'sine (7nm sınıfı bir üretim süreci) düşük maliyetli bir alternatif olarak adlandırılan N+1'in evrimsel bir adımı gibi görünüyordu. Ancak SMIC, 7 ve 5 nm sınıfı düğümlerde çip ürettiğini hiçbir zaman doğrulamadı. Ancak Bitcoin madenciliğinde kullanılan SMIC ürünleri firmanın 7nm üretimini kanıtlıyor.