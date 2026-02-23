Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor
Yunan basını, Türk yapımı bir ATR-72 uçağının Yunanistan'a ait askeri üsleri görüntülediğine dair haberleri dolaşıma soktu.
Yunan Geostratigika'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: Bir Türk ATR-72 uçağı, 19 Şubat'ta Yunan hava sahasına 6 kez girdi.
ATR-72, radar, sensörler ve denizaltı tespit sistemleriyle donatılmış, faaliyet alanı (190-350 km) içindeki deniz trafiğini izlemekle görevli bir deniz devriye ve gözetleme uçağıdır.
Türk yapımı bir ATR-72 uçağını Yunan hava sahasında bulmak kolay değil; zira bu uçak Yunan askeri tesislerini fotoğraflama, Yunan hava savunmasını test etme ve müdahale verilerini toplama yeteneğine sahip.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu olay 19 Şubat'ta, Türkiye'nin Yunanistan ve Chevron'un Girit'in güneyindeki faaliyetlerini "yasa dışı" olarak kınadığı gün meydana geldi; dolayısıyla uçak bir gerilim "mesajı" göndermiş olabilir.
Yunanistan bir müdahaleyle karşılık verirken, Ankara benzer olayları "uluslararası sularda yasal uçuşlar" olarak nitelendiriyor.
