SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

Yunan basını, Türk yapımı bir ATR-72 uçağının Yunanistan'a ait askeri üsleri görüntülediğine dair haberleri dolaşıma soktu.

1
#1
Foto - Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

Yunan Geostratigika'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: Bir Türk ATR-72 uçağı, 19 Şubat'ta Yunan hava sahasına 6 kez girdi.

#2
Foto - Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

ATR-72, radar, sensörler ve denizaltı tespit sistemleriyle donatılmış, faaliyet alanı (190-350 km) içindeki deniz trafiğini izlemekle görevli bir deniz devriye ve gözetleme uçağıdır.

#3
Foto - Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

Türk yapımı bir ATR-72 uçağını Yunan hava sahasında bulmak kolay değil; zira bu uçak Yunan askeri tesislerini fotoğraflama, Yunan hava savunmasını test etme ve müdahale verilerini toplama yeteneğine sahip.

#4
Foto - Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

Şunu belirtmek gerekir ki, bu olay 19 Şubat'ta, Türkiye'nin Yunanistan ve Chevron'un Girit'in güneyindeki faaliyetlerini "yasa dışı" olarak kınadığı gün meydana geldi; dolayısıyla uçak bir gerilim "mesajı" göndermiş olabilir.

#5
Foto - Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor

Yunanistan bir müdahaleyle karşılık verirken, Ankara benzer olayları "uluslararası sularda yasal uçuşlar" olarak nitelendiriyor.

Yorumlar

resat,

nedir bu telaş ,nasılsınız ,iyimisiniz ,afiyettemisiniz , diye bakmak içindir ,nede olsa eski vilayetimissiniz, yoksa siz silahlandırmanın yasak olduğu adalarda birşeylermi saklıyorsunuz ,,????
