iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

Weibo’dan tanınan sızıntıcı Digital Chat Station, sadece Pro Max modeli yerine tüm iPhone 16 serisinin 5x zoom kameraya sahip olacağını iddia etti. Daha iyi bir uzun menzilli yakınlaştırma istiyorsanız ancak Pro Max telefona çok para harcamak istemiyorsanız, iPhone 16 ailesini bekleyebilirsiniz. Sızıntı yapan kişi ayrıca iPhone 16 Pro modellerinin 48 MP ana kamera sensörüne sahip olacağını iddia etti. Bu bir sürpriz değil, ancak bazı Android telefonlarda görüldüğü gibi 108MP veya 200MP sensör bekleyenlerinizin hayal kırıklığına uğrayabileceğini tahmin ediyoruz. Aksi takdirde, Digital Chat Station telefonların aynı genel tasarıma ve Dynamic Island’a sahip olacağını öne sürdü. Sızıntı yapan kişi ayrıca katı hal düğmelerinin ortaya çıkacağına dair endüstri tahminlerine de atıfta bulundu. Her iki durumda da, uzun menzilli yakınlaştırma özelliklerine sahip bir iPhone söz konusu olduğunda gelecek yıl daha fazla seçeneğiniz olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.