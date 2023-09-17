  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
4
iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

2023-09-17 08:00:04
iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

Sızıntıya göre Apple, önümüzdeki yıl iPhone 16 Pro ve Pro Max'e 5x yakınlaştırmalı kamera getirebilir gibi görünüyor.

#1
Foto - iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

Apple, iPhone 15 serisini henüz daha piyasaya bile sürmedi. Buna rağmen şirketin bundan 1 sene sonra çıkaracağı iPhone 16 serisine dair sızıntılar vakit kaybetmeden başladı. İddiaya göre şirket, nihayet 5x yakınlaştırmalı kamera sunarak en iyi Android kameralı telefonları önümüzdeki sene yakalayacak.

#2
Foto - iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

Şu anda sadece iPhone 15 Pro Max’te var. Gelecek sene tüm iPhone 16 ailesinde olacak! Bu özellik şu an için iPhone 15 Pro Max modeliyle sınırlı olsa da sızıntıya göre, kameranın önümüzdeki yıl tüm iPhone 16 serisinde olacağını gösteriyor.

#3
Foto - iPhone 15’i es geçip iPhone 16 almayı bekletecek sızıntı!

Weibo’dan tanınan sızıntıcı Digital Chat Station, sadece Pro Max modeli yerine tüm iPhone 16 serisinin 5x zoom kameraya sahip olacağını iddia etti. Daha iyi bir uzun menzilli yakınlaştırma istiyorsanız ancak Pro Max telefona çok para harcamak istemiyorsanız, iPhone 16 ailesini bekleyebilirsiniz. Sızıntı yapan kişi ayrıca iPhone 16 Pro modellerinin 48 MP ana kamera sensörüne sahip olacağını iddia etti. Bu bir sürpriz değil, ancak bazı Android telefonlarda görüldüğü gibi 108MP veya 200MP sensör bekleyenlerinizin hayal kırıklığına uğrayabileceğini tahmin ediyoruz. Aksi takdirde, Digital Chat Station telefonların aynı genel tasarıma ve Dynamic Island’a sahip olacağını öne sürdü. Sızıntı yapan kişi ayrıca katı hal düğmelerinin ortaya çıkacağına dair endüstri tahminlerine de atıfta bulundu. Her iki durumda da, uzun menzilli yakınlaştırma özelliklerine sahip bir iPhone söz konusu olduğunda gelecek yıl daha fazla seçeneğiniz olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kadirov komada, Dünya merakta! Uyuşturucu mu zehirlenme mi?
Dünya

Kadirov komada, Dünya merakta! Uyuşturucu mu zehirlenme mi?

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un komaya girdiği iddiaları dünyada merak konusu oldu. Kadirov’un uyuşturucu aldığı ve hastanede t..
Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan ortak savunma gücü
Dünya

Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan ortak savunma gücü

Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel'de terörle etkin mücadele amacıyla ortak savunma gücü kurdu.
Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?
Sosyal Medya

Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?

CHP İzmir İl Örgütü seçiminde çıkan kavgayı yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, "Bir il kongres..
Türkiye'den ABD'nin raporuna sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır
Gündem

Türkiye'den ABD'nin raporuna sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin çocuk a..
İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü
Dünya

İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü

İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timine ait gösteri uçağı prova esnasında düştü. Pilot son anda paraşütle kurtulurken, uçağın düştüğü böl..
Dışişleri Bakanı Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu
Kobi

Dışişleri Bakanı Fidan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, üç kıtanın buluştuğu bir noktada, işbirliğini teşvik eden her plana açık olduğunu belirterek, "An..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23