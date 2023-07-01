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Teknoloji-Bilişim
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iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

2023-07-01 12:03:11
iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen iPhone 15 serisi birçok değilikliğe sahne olacak.

#1
Foto - iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

iPhone 15, titanyum çerçeveye sahip olacak - Son dönemde yeni iPhone serisi hakkında birçok sızıntı bilgi gündeme geldi. Önemli kaynaklarca elde edilen son rapor, iPhone 15 ile çıtanın başka bir seviyeye taşınacağı yönünde. PatentlyApple’ın yeni bir raporuna göre iPhone 15’in en güçlü oyuncusu, sağlam bir kasaya sahip olacak.

#2
Foto - iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

Elde edilen bilgiye göre en güçlü iPhone 15, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max’te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğunu belirtelim.

#3
Foto - iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

Donanım açısından oldukça yüksek olan iPhone 14 Pro Max 240 gram ağırlığında. Öyle ki bu durum birçok kullanıcı tarafından da eleştiri konusu oldu. Eğer gelen haberler doğruysa iPhone 15 Pro Max (ya da Ultra), selefine göre daha hafif olacak. Bazı kaynaklar, Apple’ın 204 gram ağırlığında olması için çalıştığını söylüyor.

#4
Foto - iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram İşlemci: Apple A16 Bionic Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme 2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı 3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma Arka kamera video: [email protected](8K), [email protected](4K), [email protected] Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG Kaynak: Shiftdelete.net

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