iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram İşlemci: Apple A16 Bionic Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme 2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı 3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma Arka kamera video: [email protected](8K), [email protected](4K), [email protected] Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG Kaynak: Shiftdelete.net