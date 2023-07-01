iPhone 15 titanyum kasayla geliyor

Donanım açısından oldukça yüksek olan iPhone 14 Pro Max 240 gram ağırlığında. Öyle ki bu durum birçok kullanıcı tarafından da eleştiri konusu oldu. Eğer gelen haberler doğruysa iPhone 15 Pro Max (ya da Ultra), selefine göre daha hafif olacak. Bazı kaynaklar, Apple’ın 204 gram ağırlığında olması için çalıştığını söylüyor.