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Teknoloji-Bilişim
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iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

2023-09-12 21:14:45
iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

ABD'li teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 15 modelini tanıttı.

#1
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

Yeni işlemci A16 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

iPhone 15 dahil tüm modellerde artık 'dinamik ada' yer alacak.

#3
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını duyurdu.

#4
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı.

#5
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı.

#6
Foto - iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

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