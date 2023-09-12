2023-09-12 21:14:45 iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri
ABD'li teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 15 modelini tanıttı.
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ABD'li teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 15 modelini tanıttı.
Yeni işlemci A16 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
iPhone 15 dahil tüm modellerde artık 'dinamik ada' yer alacak.
Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını duyurdu.
Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı.
iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı.
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