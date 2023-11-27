iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

iOS 17.1.1 güncellemesi ile fark edilen hata iPhone ekranlarının tamamen donmasına neden oluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde bu hataya sıklıkla rastlanıyor. Öte yandan telefon donduktan sonra ses ya da güç tuşlarına basmanın herhangi bir etkisi olmuyor.