2023-11-27 18:53:01 iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!
iOS 17 ile beraber gelen donma problemi iPhone kullanıcılarını bezdirdi. Apple’ın iPhone modellerinde iOS 17.1.1 güncellemesi ile çeşitli problemler ortaya çıkmaya başladı. Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Apple, yayınladığı son güncelleme ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.1.1 güncellemesi sonrası birçok kullanıcı telefonunun donduğuna yönelik şikayetler dile getirmeye başladı.