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iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

2023-11-27 18:53:01
iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

iOS 17 ile beraber gelen donma problemi iPhone kullanıcılarını bezdirdi. Apple’ın iPhone modellerinde iOS 17.1.1 güncellemesi ile çeşitli problemler ortaya çıkmaya başladı. Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Apple, yayınladığı son güncelleme ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.1.1 güncellemesi sonrası birçok kullanıcı telefonunun donduğuna yönelik şikayetler dile getirmeye başladı.

#1
Foto - iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

Apple’ın iPhone 13, 14 ve 15 serisinde iOS 17.1.1 güncellemesi sebebiyle çeşitli problemler yaşanmaya başladı. iOS 17.1.1‘deki garip bir hata iPhone modellerinin tamamen donmasına neden oluyor. Kullanıcılar, yaşadıkları problemleri çeşitli mecralarda dile getiriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bir video sorunun neden yaşandığını gözler önüne serdi.

#2
Foto - iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

iOS 17.1.1 güncellemesi ile fark edilen hata iPhone ekranlarının tamamen donmasına neden oluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde bu hataya sıklıkla rastlanıyor. Öte yandan telefon donduktan sonra ses ya da güç tuşlarına basmanın herhangi bir etkisi olmuyor.

#3
Foto - iPhone 13, 14 ve 15 serisini kullananlar dikkat! iOS 17’deki skandal ortalığı ayağa kaldırdı: Donma sorunu herkesi bezdirdi! Kimse inanamadı!

Bundan kurtulmak için Ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarına sırasıyla hızlıca basıp bıraktıktan sonra güç tuşuna basılı tutarak cihazı resetlemeniz gerekiyor. Apple, cihaz donması gibi sorunlar yaşandığında genelde bu yolu öneriyor. Ekranı donduran garip hata en son iOS sürümünü çalıştıran iPhone modellerinde test edildi. Şu an iPhone 13’ten iPhone 15’e kadar birçok modelin bu hatadan etkilendiği bildiriliyor.

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