İpek üretimi bin çiftçiye gelir kapısı oldu! Türkiye’nin yaş kozasının yüzde 70’i bu ilçeden çıkıyor

“Depodan aldığımız kozalar ilk olarak ayıklama ünitemize gelir. Bu ayıklama ünitemizde kozaları kalitesine göre ayırırız. Yurt içine vereceğimiz kozaları, işletmede kullanacağımız kozaları ve hiç kullanamayacağımız, ‘çepez’ dediğimiz atık durumdaki kozaları kalitesine göre ayırırız. Ayırdığımız kozaları daha sonra fabrika bünyesinde işleyeceğimiz için vakum makinemize alırız. Sıcak suyla vakum uygularız. Buradaki amaç, kozanın yumuşaması ve üzerindeki ipek liflerini alabilmemizdir. Vakumdan sonra elde ettiğimiz kozaları iplik çekim makinesine alırız. İplik çekim makinesinde tam otomatik flatür makinesi kullanırız. Bu makinede kozanın üzerindeki ipek liflerini alarak ham ipek iplik elde ederiz. Elde ettiğimiz ham ipek ipliği ilk önce büküme alırız. Bükümünü yaptıktan sonra katlamasını yaparız ve pişirmeye alırız. Pişirme esnasında ipeğin üzerindeki serisini uzaklaştırırız. Serisini uzaklaştırdıktan sonra ipek kendi tuşesine kavuşmuş olur. Ardından boyaya alırız. Fabrika bünyesinde iki çeşit boyama yapmaktayız. Birini bitkisel boyalarla, diğerini ise reaktif boyalarla yapıyoruz. Müşteriden gelen siparişe göre boyamamızı yaparız. Boyama neticesinde ipliği müşterinin siparişine göre çileye ya da bobine alırız. Aynı zamanda ilçe merkezinde bize ait bir dokuma atölyemiz bulunuyor. İpliklerimizi dokuma atölyesine alırız. Orada dokuma yaparız. El dokumasıyla fular, şal, kravat, eşarp, yastık kılıfları gibi aksesuar ürünleri üretiriz. Hem ürettiğimiz bu aksesuar ürünleriyle hem de ürettiğimiz ipek ipliğin tamamını yurt içi piyasasında tüketmekteyiz. Dokumayla beraber yaklaşık 35 kişilik daimi istihdamımız mevcut. Bunun dışında da bin civarında ipek böceği üreticimiz, çiftçimiz var. İlçeye yıllık yaklaşık 250 milyon TL gibi bir ekonomik katkısı var.”