İpek üretimi bin çiftçiye gelir kapısı oldu! Türkiye’nin yaş kozasının yüzde 70’i bu ilçeden çıkıyor

Kulp Koza Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, üretimin ilçeye 1 yılda yaklaşık 250 milyon TL katkı sağladığını belirterek, “Fabrikamız, 2008 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na sunduğumuz bir projeyle başladı. 2009-2012 yılları arasında fabrikanın fiziki binasının kurulumu ve makine alımları oldu. 2014 yılında da fabrikamızın açılışını yaptık. 2014 yılından bu yana da kesintisiz olarak üretime devam etmekteyiz. Fabrikamız bünyesinde ‘inficar’ dediğimiz bir kuluçkahanemiz bulunmakta. Biz bu kuluçkahaneye ipek böceği yumurtalarını getiririz. Bu yumurtaları burada kuluçkaya alırız. Her yıl yaklaşık 3 bin paket yumurtayı kuluçkaya alırız. Her bir pakette de 20 bin tane böcek bulunmakta. Kuluçka sonucunda yumurtadan çıkan tırtılları canlı olarak, Diyarbakır ağırlıklı olmak üzere ilçe merkezlerinde, Diyarbakır’ın diğer ilçelerinde ve köy köy, ev ev dolaşarak çiftçilerimize dağıtırız. Diyarbakır genelinde yaklaşık bin çiftçimiz var. Bu çiftçilere canlı tırtılları evlerine, köylerine kadar götürüp teslim ederiz. Çiftçilerimiz bu böcekleri alıp beslerler. Besleme süresi yaklaşık 40-45 gün sürmekte. Yılda bir defa, mayıs ve haziran aylarında üretim yapılıyor. Çiftçilerimiz üretimin sonunda elde ettikleri kozaları bize getirerek fabrikamıza teslim ederler” diye konuştu.