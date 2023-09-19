iOS 17 sorunlu geldi

Özellikle iPhone 13 ve iPhone XR modellerinin şarj sürelerinde önemli düşüşler meydana geldi. Ancak iPhone XR, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden bu yana en zayıf pil performansını sergiledi. iAppleBytes, farklı iOS sürümlerinde pil ömrünün ilerlemesini göstermek için bir tablo sundu. Bu tabloda iOS 15’ten iOS 17’ye kadar olan modellerin gerçek pil ömürleri yer aldı.