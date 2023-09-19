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Teknoloji-Bilişim
9
iOS 17 sorunlu geldi

2023-09-19 20:04:30
iOS 17 sorunlu geldi

Apple, iOS 17 güncellemesini dün itibariyle yayınladı. iOS 17 güncellemesini yükleyen iPhone kullanıcıları ise pil sorunuyla karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Apple, 5 Haziran’da gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde iOS 17 güncellemesini tanıttı.

#2
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Bununla birlikte merakla beklenen güncelleme dün itibariyle iPhone modelleri için yayınlandı.

#3
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Bugünkü haberlere göre birçok yeni özellikle gelen iOS 17, bir pil sorunuyla karşı karşıya! Peki, iOS 17 pil sorunu ne? İşte detaylar!

#4
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 17 güncellemesini 5 Haziran’da gerçekleşen WWDC etkinliğinde tanıttı. Heyecanla beklenen güncelleme ise dün yayınlandı. Bununla birlikte kullanıcılar yepyeni özelliklere kavuştu. Ancak bugün ortaya çıkan haberler oldukça can sıkıcıydı.

#5
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Çıkan habere göre yeni iOS 17 güncellemesi yeniliklerin yanı sıra pil sorunu ile geldi. iOS 17 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda ise iOS 17 kurulumundan sonra telefonlarının şarjının çok hızlı bittiğini açıkladı.

#6
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Tüm bu paylaşımların ardından iAppleBytes, bir test yaptı. Testte iOS 17 güncellemesini yükleyen iPhone modelleri yer aldı. Test sonucunda ise güncellemeyi yükleyen iPhone modellerinin şarjlarında hızlı tükenme olduğu belirlendi.

#7
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Özellikle iPhone 13 ve iPhone XR modellerinin şarj sürelerinde önemli düşüşler meydana geldi. Ancak iPhone XR, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden bu yana en zayıf pil performansını sergiledi. iAppleBytes, farklı iOS sürümlerinde pil ömrünün ilerlemesini göstermek için bir tablo sundu. Bu tabloda iOS 15’ten iOS 17’ye kadar olan modellerin gerçek pil ömürleri yer aldı.

#8
Foto - iOS 17 sorunlu geldi

Bunun sonucunda ise iOS 17’ye geçmeyi planlayan kullanıcıların iOS 16.7’de kalmaları tavsiye edildi. Bu önlemi alarak pil ömrü sorununu önleyebilirler. Ancak yine de Apple’ın ilerleyen zamanladaki güncellemelerde bu sorunu çözmesi bekleniyor.

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