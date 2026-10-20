Ioannis Egolfopoulos: Türkiye'ye karşı bizi sattılar, biz bu kaderi hak ettik

Başka hamleler yapmalıydık. Rubio bir hafta önce buradaydı, neden bir şey söylemedik? Söyleyipte dinletemediysek daha da vahim. Libya’ya gemiler gönderdik, devriye botları hibe ettik, ama bizi sattılar. Bizde kim ne iş yapıyor? Ellerinde istihbarat yok muydu? Koca bir ülke aşağılanmış hissediyor. Bizimkilerin dünyadadan haberi yok. Şaşkınlık içindeyiz diye açıklama yapıyorlar. Niye şaşırdınız ki?" dedi.