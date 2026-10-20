Ioannis Egolfopoulos: Türkiye'ye karşı bizi sattılar, biz bu kaderi hak ettik
Emekli Yunan Koramiral Ioannis Egolfopoulos, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması sonrası küplere bindi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Yunan Koramiral Ioannis Egolfopoulos, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması sonrası küplere bindi.
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019 yılında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı. Meclis ayrıca, Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da iptal etti.
Açıklamada, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması amacıyla imzalanan mutabakat muhtırasının oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.
Meclisin, söz konusu mutabakatın onaylanmasını reddeden önceki kararını da iptal ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu gelişme Yunanistan'da depreme neden oldu. Bedrettin Bölükbaşı'nın çevrisine göre, Emekli Yunan Koramiral Ioannis Egolfopoulos, Atina hükümetini yerden yere vurdu.
Ioannis Egolfopoulos yaptığı açıklamada, "Bu kaderi hak ediyoruz, bizde kimse kılını kıpırdatmadı. Orada bir şeyler oldu, bir şeyler gelişti. Birileri biriyle görüştü ama biz bir şey yapmadık. Bakın hükümetin kalkıp Libya'ya gitmesi gerekiyordu. Ortada somut kararlar var.
Başka hamleler yapmalıydık. Rubio bir hafta önce buradaydı, neden bir şey söylemedik? Söyleyipte dinletemediysek daha da vahim. Libya’ya gemiler gönderdik, devriye botları hibe ettik, ama bizi sattılar. Bizde kim ne iş yapıyor? Ellerinde istihbarat yok muydu? Koca bir ülke aşağılanmış hissediyor. Bizimkilerin dünyadadan haberi yok. Şaşkınlık içindeyiz diye açıklama yapıyorlar. Niye şaşırdınız ki?" dedi.
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