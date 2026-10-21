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Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

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Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile yaptıkları anlaşmanın resmi olarak onaylanmasınına ardından Ankara'ya mesaj yolladı.

#1
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü. Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

#2
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

#3
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

Bununla birlikte Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

#6
Foto - Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye apar topar mesaj yolladı: Biz hazırız

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.

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