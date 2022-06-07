  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İntihara kalkışan genci bakın kim ikna etti

2022-06-07 18:50:00
İntihara kalkışan genci bakın kim ikna etti

Erzurum’un Horasan ilçesinde intihara kalkışan 24 yaşındaki genç adam polislerin iknası sonrası kurtarıldı.

#1
Foto - Olay, Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yaşayan Fırat B. (24) isimli şahıs, 3 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yaşayan Fırat B. (24) isimli şahıs, 3 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihara kalkıştı.

#2
Foto - Fırat B.’yi gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, intihar etmek istediğini söyleyen Fırat B.’yi ikna etmek için binaya çıktılar.

Fırat B.’yi gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, intihar etmek istediğini söyleyen Fırat B.’yi ikna etmek için binaya çıktılar.

#3
Foto - Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında Fırat B. Bir müddet ekiplere direndi. Polis ekiplerinin başarılı ikna çalışması sonucu Fırat B., 3 katlı binadan indirildi. Sağlık durumu iyi olan şahıs, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında Fırat B. Bir müddet ekiplere direndi. Polis ekiplerinin başarılı ikna çalışması sonucu Fırat B., 3 katlı binadan indirildi. Sağlık durumu iyi olan şahıs, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Milyonların cebi bayram edecek! O isim, büyük müjdeyi verdi
Medya

Milyonların cebi bayram edecek! O isim, büyük müjdeyi verdi

Emekli ve memurların Temmuz’da alacakları maaş artışı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon sonrası artış oranının yüz..
Heyecanlandıran gelişme... 36'lık Gomis evine dönüyor!
Spor

Heyecanlandıran gelişme... 36'lık Gomis evine dönüyor!

Galatasaraylı futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Fransız kulübü Reims’in, 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği ö..
Abdurrahman Dilipak isyan etti! Biz bu hale nasıl geldik?
Gündem

Abdurrahman Dilipak isyan etti! Biz bu hale nasıl geldik?

Abdurrahman Dilipak, Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu..
Bu sefer sıra onlarda: Rusya'dan ABD'ye yaptırım!
Dünya

Bu sefer sıra onlarda: Rusya'dan ABD'ye yaptırım!

Rusya, aralarında ABD Hazine Bakanı Yellen'ın da olduğu 61 ABD vatandaşına yaptırım kararı aldı.
Profesörden olay altın tahmini! 'Hafta sonu o rakamı görecek' dedi ve ekledi: Rekor geliyor
Ekonomi

Profesörden olay altın tahmini! 'Hafta sonu o rakamı görecek' dedi ve ekledi: Rekor geliyor

Altın fiyatları 1000 lira seviyesine yaklaştı. Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, altın fiyatlarının geleceğine dair önemli bir ta..
Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?
Gündem

Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?

Antalya'da yaşanan skandal hakkında Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ben, 14,15 yaşındaki gençlerin hangi saiklerle bunu yaptıklarının araştırılmas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay