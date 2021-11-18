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İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Kutudan çıkan şok etti

2021-11-18 19:44:56
İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Kutudan çıkan şok etti

İnternet ortamında yapılan bazı alışverişler kötü bir şekilde sonuçlanabiliyor.

#1
Foto - Van'ın Erciş ilçesinde, fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan (44), internetten 3 bin 500 liraya anlaşıp fotoğraf makinesi siparişi verdi.

Van'ın Erciş ilçesinde, fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan (44), internetten 3 bin 500 liraya anlaşıp fotoğraf makinesi siparişi verdi.

#2
Foto - Ancak kargoyu teslim aldığında fotoğraf makinesi yerine başka bir sürprizle karşılaştı.

Ancak kargoyu teslim aldığında fotoğraf makinesi yerine başka bir sürprizle karşılaştı.

#3
Foto - Akan’a fotoğraf makinesi yerine 1 kilo çürük fındık ve bozuk el kamerası gönderildi.

Akan’a fotoğraf makinesi yerine 1 kilo çürük fındık ve bozuk el kamerası gönderildi.

#4
Foto - Şoke olan Akan, yanlışlığın düzeltilmesi için aradığı siteye ve fotoğraf makinesinin parasını yatırdığı M.B.'nin telefonuna ulaşamadı. Bunun üzerine Akan, polis merkezine gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şoke olan Akan, yanlışlığın düzeltilmesi için aradığı siteye ve fotoğraf makinesinin parasını yatırdığı M.B.'nin telefonuna ulaşamadı. Bunun üzerine Akan, polis merkezine gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

#5
Foto - Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Akan,

Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Akan," İnternette araştırma yaparken, bir sitede gayet kaliteli bir fotoğraf makinası gördüm. Ben de sitede ismi ve telefonu yazılı olan M.B. ile mesajlaşmaya ve telefonla konuşmaya başladım. Buralarda tanıdığınız varsa gelip makineye baksın diyerek bana aşırı bir güven verdiği için, 10 bin TL olan fotoğraf makinesini almak için 3 bin 500 TL.'ye anlaştım. Parasını da bu kişinin banka hesabına yatırdım. Parayı yatırdığım kişiye telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Yapacak bir şey olmadığı için kargonun gelmesini bekledim. Kargo, PTT şubesine bir hafta sonra geldi.

#6
Foto - Ben de orada görevlilerin yanında açıp baktım. Gönderilen kutuda bozuk bir el kamerası ile 1 kilo çürük fındık çıkınca şoke oldum. Bunları da cep telefon kamerasına çekip kayıt altına aldım. 30 yıldır fotoğraf stüdyosu işletiyorum, hayatımda ilk kez böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştım. Hemen oradan ayrılıp, polis karakoluna giderek şikayette bulundum. Kimsenin bu tür tuzaklara düşmemesi gerekir.

Ben de orada görevlilerin yanında açıp baktım. Gönderilen kutuda bozuk bir el kamerası ile 1 kilo çürük fındık çıkınca şoke oldum. Bunları da cep telefon kamerasına çekip kayıt altına aldım. 30 yıldır fotoğraf stüdyosu işletiyorum, hayatımda ilk kez böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştım. Hemen oradan ayrılıp, polis karakoluna giderek şikayette bulundum. Kimsenin bu tür tuzaklara düşmemesi gerekir.

#7
Foto - Tamam dolandırıldım, ama niye bana çürük fındık gönderiyorlar. Bari sağlam fındık gönderseler gözümüz arkada kalmasaydı

Tamam dolandırıldım, ama niye bana çürük fındık gönderiyorlar. Bari sağlam fındık gönderseler gözümüz arkada kalmasaydı" dedi.

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