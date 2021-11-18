İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Kutudan çıkan şok etti

Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Akan," İnternette araştırma yaparken, bir sitede gayet kaliteli bir fotoğraf makinası gördüm. Ben de sitede ismi ve telefonu yazılı olan M.B. ile mesajlaşmaya ve telefonla konuşmaya başladım. Buralarda tanıdığınız varsa gelip makineye baksın diyerek bana aşırı bir güven verdiği için, 10 bin TL olan fotoğraf makinesini almak için 3 bin 500 TL.'ye anlaştım. Parasını da bu kişinin banka hesabına yatırdım. Parayı yatırdığım kişiye telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Yapacak bir şey olmadığı için kargonun gelmesini bekledim. Kargo, PTT şubesine bir hafta sonra geldi.