İnternetiniz hızlanacak! İşte yapmanız gerekenler...

3) En pahalı interneti almak zorunda değilsiniz İnternet servis sağlayıcılar her geçen gün daha hızlı bağlantı vadeden yüksek fiyatlı paket seçenekleriyle geliyor. Ama The Wall Street Journal'ın 2019 tarihli bir araştırması, tüketicilerin çoğunun ödedikleri paranın karşılığı olan internet hızının çok az bir kısmını kullandıklarını ortaya koydu. Daha pahalı internet kullananların internet üzerinden izledikleri videolar daha kaliteli de değildi üstelik. Tabii ki 90'ların çevirmeli internetiyle yetinin demiyoruz. Ama temel bir yüksek hızlı internet paketi, çoğu evin ihtiyacını karşılamak için fazlasıyla yeterli. Ev kullanıcılarının saniyede 300 megabitin üstündeki bir hızda dosya indirmesi zaten çok olası değil. Asıl sorun dosya yükleme hızlarında yaşanıyor. Bu nedenle evin genci TikTok'a video atarken anne ya da baba Zoom toplantısını sürdürmekte zorlanıyor. Ancak internet şirketleri çoğu zaman paketlerini satarken yükleme hızından bahsetmiyor. Özetle eve internet bağlatırken en yüksek hızlı paketle başlamak yerine daha mütevazı bir paketi tercih edin. Eğer bağlantınız çok zayıfsa o zaman üst paketleri deneyebilirsiniz. Ama öncesinde 2 numaradaki uyarılarımızı göz önünde bulundurmayı unutmayın.