İnternetiniz hızlanacak! İşte yapmanız gerekenler...

WiFi'ın her yerden çekebilmesi için router'ın evin en orta noktasında durması şart. Dolayısıyla kitaplığın arka rafı, metal çalışma masasının altı veya televizyonun ya da akvaryumun arkası uygun yerler değil. Elbette bu çoğu zaman göze pek hoş görünmeyen cihazları ortadan kaldırma arzunuzu anlıyor ve paylaşıyoruz. (Birileri bunlara güzel bir örtü dikme işine mi girse? El işi uzmanı annelerimizi göreve davet ediyoruz.) Ama maalesef router'ınız cihazlarınızdan uzaklaştıkça internetiniz zayıflıyor. Kalın duvarlar, metaller, su dolu tanklar da sinyallerin yatak odanızdaki televizyona ulaşmasına engel oluyor.