Intel'den yapay zeka atağı

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında ise Intel’in yeni trendleri ilk yakalayan şirket olmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Bu durum AMD ve Apple gibi çip üreticileri için de bir fırsat ayrıca. Çünkü bir pazarda ne kadar çok rekabet ederseniz o kadar kaliteli ürün çıkartabilirsiniz. Bu da genel fayda da tüketici odaklı diyebiliriz.