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Teknoloji-Bilişim
10
Intel'den yapay zeka atağı

2023-09-19 20:50:27
Intel'den yapay zeka atağı

Intel'in bugün yapılan lansmanın ardından yapay zekaya yönelik büyük bir hamle yaptı.

#1
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Intel az önce yaptığı lansman ile birlikte en yeni işlemcilerini ve yapay zeka ürünlerini tanıttı. Lansmana basının yoğun ilgisiyle beraber en yeni Intel teknolojileri de paylaşıldı.

#2
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Yeni iGPU bunlar arasında. Fakat lansmanla birlikte Intel’in çok büyük bir iddiası yenilenmiş oldu. İşte Intel ve yapay zeka konusunun detayları…

#3
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Intel’in Aralık ayında piyasaya süreceği yeni işlemcileriyle birlikte rekabet artmaya devam edecek.

#4
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Bu kapsamda marka piyasaya sürülecek yeni çipin bilgi işlem gücü için bulut veri merkezlerinden yararlanmak yerine dizüstü bilgisayarda üretken bir yapay zeka sohbet robotu çalıştırabileceğini söyledi.

#5
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Bu özellikler şimdilik tanıtılmadı fakat Intel’in Silikon Vadisi’nde yapmayı planladığı bir geliştirici konferansında tanıtılacak. Bu özellik sayesinde şirketler kişisel ve müşteri verilerini tehlikeye atmadan kolayca ChatGPT tarzı teknolojileri test edebilirler.

#6
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Bu, Intel’in bugünkü etkinliğinde tanıttığı “Meteor Lake” dizüstü bilgisayar çipinde yerleşik olan yeni yapay zeka veri işleme özellikleri ve şirketin piyasaya sürdüğü yeni yazılım araçlarıyla mümkün olacak.

#7
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Intel yöneticileri ayrıca şirketin gelecek yıl “Arrow Lake” adlı yeni bir çip modelini tanıtacaklarını ve Intel’in tekrardan eski günlerdeki gibi 1. sırada olacağına söz verdiler.

#8
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Bir dönem x86 ile sürdürülen sultanlık dönemi AMD’nin Ryzen serisi ve Apple’ın Intel işlemcili Mac’ler yerine Apple M işlemcilerine geçmesiyle tehlikeye girdi.

#9
Foto - Intel'den yapay zeka atağı

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında ise Intel’in yeni trendleri ilk yakalayan şirket olmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Bu durum AMD ve Apple gibi çip üreticileri için de bir fırsat ayrıca. Çünkü bir pazarda ne kadar çok rekabet ederseniz o kadar kaliteli ürün çıkartabilirsiniz. Bu da genel fayda da tüketici odaklı diyebiliriz.

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